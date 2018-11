Aproape 700 de telefoane wireless de tip DECT 6.0 care afecteaza funcționarea serviciilor de comunicații electronice, in special a celor de telefonie mobila, au fost descoperite și scoase din uz in acest an, a anunțat miercuri arbitrul telecom. "Daca in anul 2016, de exemplu, am identificat in jur de 150 de astfel de telefoane fixe wireless, numarul acestora s-a triplat in 2017, iar in acest an a ajuns la aproape 700", a declarat miercuri Cristin Popa, director executiv al Arbitrului telecom (ANCOM).