Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca, in opinia sa, raportul MCV are iz politic, are multe interese si ca foloseste standarde duble, raportandu-se la „obiective mobile miscatoare”. „Raportul, in opinia mea, si imi pare rau sa spun, de cand sunt ministru, nu am lipsit de la nicio…

- Asociația Procurorilor din Romania, condusa procurorul Elena Iordache, din Parchetul General, se solidarizeaza cu Sindicatul grefierilor, care a transmis ca nu personalul auxiliar are ca atribuție intocmirea unui dosar de candidat. Dupa precizarile facute de Sindicatul Grefierilor, Asociația Procurorilor…

- Jurnalista Catalina Porumbel, de la Antena 3, ii raspunde taios ministrului finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, dupa ce acesta a ironizat-o gratuit, spunand ca nu șe pricepe la economie. Ironia lui Teodorovici a venit ca urmare a unei intrebari adresate de jurnalista, duminica seara, in emisiunea…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a dezvaluit, in prezentarea raportului de evaluare a activitații procurorului general, Augustin Lazar, ca președintele Klaus Iohannis știa de clasarea dosarelor deschise pe numele sau pe cand Lazar era șeful Parchetului Curții de Apel Alba Iulia. In prezentarea raportului…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, miercuri, la ieșirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde a participat la ședința Secției pentru procurori, ca se dorește o stabilitate pentru procurori, iar prevederile ordonanței de urgența nu se aplica retroactiv. “Am avut…

- Artista Paula Seling va susține un recital la Gala de inchidere a celei de-a șasea ediții a festivalului de teatru Fest(in) pe Bulevard 2018. Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, in Sala Horia Lovinescu, dupa decernarea premiilor celei de-a VI-a ediții. Publicul va avea prilejul…

- Rețeaua prin care Elena Udrea și Alina Bica au fugit in Costa Rica este suspectata ca a facilitat obținerea cetațeniei pentru traficanții de droguri columbieni. O investigatie internationala condusa de organizația care se ocupa de raportarea Crimei Organizate si Coruptiei – OCCRP, alaturi de jurnaliștii…

- Guvernul a facut, marți, primele precizari privind intalnirea dintre premierul Romaniei, Viorica Dancila, și președintele Comisiei Europene, Jean- Claude Juncker. “Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker,…