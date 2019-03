Sunt cheliosii mai sexy? Iata ce spun cercetatorii Au apus vremurile in care lipsa parului insemna ca barbatii isi pierd si increderea de sine. In urma cu multi ani, barbatii incercau sa-si ascunda aparitia cheliei si foloseau toate trucurile din lume pentru a-si pastra parul. In prezent, insa, cheliosii sunt perceputi drept atractivi potrivit unui studiu intitulat „Parul scurt si perceptia dominantei masculine", de Albert E. Mannes. El isi incepe cercetarea astfel: „De-a lungul timpului, un par puternic a fost asociat cu puterea, tineretea si vitalitatea, iar absenta sa cu slabiciunea, batranetea si impotenta". Din fericire, in prezent perceptiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

