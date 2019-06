Sunt celebri, dar nu se ating de alcool! Sunt celebri, dar nu se ating de alcool! Poate parea greu sa iti imaginezi o petrecere glam de la Hollywood la care sa nu curga rauri de sampanie si alte bauturi fine. Exista insa si vedete care prefera sa duca un stil de viata sanatos si nu se ating de bauturile alcoolice. Iata care sunt acestea! Bradley Cooper Poate ca joaca perfect rolul unui rocker inecat in aburi de alcool, dar in realitate, nu pune gura pe nicio bautura alcoolica. Avea 29 de ani cand a hotarat sa nu mai bea niciodata, intrucat este de parere ca asta i-ar afecta munca. Robert Downey Jr. A renuntat sa mai consume alcool in… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Keanu Reeves si-a lasat amprentele de la maini si picioare in cimentul din fata Cinematografului Chinezesc de la Hollywood, in cadrul unei ceremonii oficiale. Renumitul actor american a fost apreciat in acest mod pentru rolurile jucate in aproape o suta de filme si seriale TV.

- BRAVO, AI STIL! Concurentele au facut spectacol la scena deschisa, au fost etalate ținute care mai de care mai inspirate, iar spectacolul a fost unul demn de Hollywood, dar și de Bollywood!

- Producatorul de film Steve Golin, recompensat cu premiul Oscar pentru drama ''The Revenant'' din 2015 si al carui ochi ager de vânator de talente a contribuit la lansarea carierelor în cinematografie a unor regizori precum David Fincher, Spike Jonze sau Michael

- Cel mai așteptat film al seriei „Avengers” a sosit! Iar starurile Marvel, precum și alte vedete de la Hollywood au luat cu asalt covorul roșu la una dintre cele mai dorite premiere ale industriei cinematografice. Robert Downey Jr, Scarlet Johansson, Chris Hemsworth sau Gwyneth Paltrow au stralucit la…

- Alex Bodi a devenit un nume greu nu doar in showbiz-ul romanesc, ci și peste Ocean! Iubitul Biancai Dragusanu are America la picioare. Zilele trecute a avut parte de o prezentare mai ceva ca vedetele de la Hollywood. Afaceristul a fost aplaudat frenetic de o sala plina cu oameni de afaceri.

- La 45 de ani și dupa o nesperat de lunga activitate ca luptator, cu sute de dispute sportive in ring, Anatolie Ciumac și-a incheiat cariera, dupa grava accidentare suferita. De-acum, se va bate doar in filme și in reclame! Uriașul basarabean, fost luptator de greco-romane, a fost operat in urma cu doua…

- Lumini, camera, acțiune. Și dragoste. Multa dragoste. Cam așa se poate descrie povestea de iubire dintre Paul Newman, blondul preferat al Hollywood-ului și Joanne Woodward, fetița ingenua și dulce a filmului.

- Loredana Groza a reușit sa iși rezerve cinci zile de vacanța de neuitat intre proiectele sale de televiziune și repretițiile pentru musical-urile „Mamma Mia” și „We Will Rock You”. Loredana a petrecut un mini-sejur exotic in Thailanda, alaturi de fiica ei, Elena, alegand ca destinație capitala țarii,…