Stiri pe aceeasi tema

- Apelul umanitar este facut pentru ajutorarea a 57 de copii abandonati, care s-ar afla internati in Sectia de Recuperare Pediatrica a spitalului. „Sunt copii care in loc de pampersi folosesc pelinci invelite in celofan… nu mai vorbim de faptul ca duc lipsa de hainute, medicamente, servetele, mancare,…

- Seful interimar al Serviciului de Protectie si Paza din Republica Moldova (SPPS), Anatolie Golea, a dezmintit marti afirmatiile facute de reprezentanti ai Partidului Socialistilor (prorus, de stanga), potrivit carora accidentul rutier in care a fost implicat

- Un apropiat al lui Dodon sugereaza ca accidentul în care a fost implicat șeful statului nu ar fi întâmplator. „Nu suntem conspirologi, dar…” Șeful fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinau și fostul purtator de cuvânt al președintelui…

- Politistii ieseni va cer ajutorul pentru gasirea unei femei care i-a inselat pe ieseni prin metoda accidentul. Ea a mers sa ridice de la persoanele pacalite euro si dolari. Comunicatul oficial al Politiei: Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi solicita sprijinul cetatenilor…

- Un microbuz de transport persoane, in care se aflau 14 calatori, a fost implicat, marți dupa-amiaza, intr-un accident petrecut pe un drum național din județul Vaslui. Accidentul a avut loc dupa ce șoferul ar fi incercat sa depașeasca pe linie continua o mașina care intenționa sa vireze, tot ilegal,…

- Doi barbați din București care au fost prinși in flagrant in timp ce au incercat in luna noiembrie, a anului 2017 sa inșele o batrana din Blaj prin „metoda accidentul”, au fost condamnați definitiv la inchisoare cu executare, de Curtea de Apel Alba Iulia. Ursache Valentin Florin și Zanfir George au…

- Marian Rosca, romanul de 36 de ani care a murit dupa prabusirea podului din Italia, se stabilise de mai multi ani in Franta si lucra ca sofer de TIR. The post UPDATE. Unul dintre romanii morti in accidentul din Italia urma sa se casatoreasca appeared first on Renasterea banateana .

- Politistii si jandarmii braileni au realizat o actiune de informare a populatiei din localitatea braileana Racovita pentru prevenirea furturilor din locuinte, talhariilor, inselaciunilor, prevenirea violentei in familie si siguranta copiilor pe perioada vacantei de vara.