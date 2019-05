Stiri pe aceeasi tema

- Lucreaza in spitalul din Comaneșt de ani buni, e asistenta medicala, iar colegii știu ca are acasa un soț violent care obișnuiește sa o loveasca. Nu o vazusera, insa, niciodata plina de vanatai, de sange și de mușcaturi pe fața. Dorina a ajuns dimineața la serviciu și le-a povestit ca a fost snopita…

- Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj va face cunoscut faptul ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada Sarbatorilor Pascale si a sarbatorii legale de 1 Mai, respectiv 26 aprilie 2019 – 05 mai 2019, in toate unitatile sanitare…

- Sfarsit tragic pentru o asistenta. Femeia a murit dupa ce a fost atacata de un pacient cu probleme psihice, scrie spynews.ro.Totul s-a intamplat in spitalul Baton Rouge General Mid City din Florida.

- Bolnava de cancer in stadiu terminal, o fosta asistenta la maternitate a facut o confesiune șocanta, pe patul de moarte. Femeia a marturisit ca, de-a lungul a 12 ani de cariera, a schimbat intre ei peste 5.000 de copii la naștere.

- O femeie care i-a fost asistenta medicala timp de mai multi ani lui Stephen Hawking a fost gasita vinovata de neindeplinirea standardelor pentru asigurarea unei ingrijiri profesionale regretatului astrofizician, iar autoritatile in domeniu i-au retras dreptul de libera practica,

- O asistenta medicala de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean Sibiu, a fost lovita, joi, de un pacient in timp ce il ingrijea, in cabinetul de Chirurgie, barbatul fiind ulterior...

- O romanca, care lucra ca asistenta medicala in Austria, a aruncat cu cuțitul de mai multe ori dupa soțul pacientei de care avea grija. Batranul a fost gasit de polițiști cu mai multe rani pe...

- Flacarile au fost stinse inainte de a cuprinde tot patul, dar femeia s-a ales cu mai multe arsuri pe piept si gat si a fost transportata la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi. „Pacienta, in varsta de 64 de ani, a ajuns in UPU cu arsuri de gradul al III-lea, pe…