Sunt aproape 1200 de morţi. Este cea mai gravă criză după Al Doilea Război Mondial Situatia din Afganistan este in continuare una foarte complicata, in ciuda desfasuarii trupelor de mentinere a pacii. In perioada 1 iulie - 30 septembrie, 1.174 de civili au fost ucisi si 3.139 au fost raniti, conform unui bilant al Misiunii ONU in Afganistan (UNAMA), mentionat intr-un raport trimestrial. "Este cel mai mare numar de victime civile inregistrat in cursul unui singur trimestru" din 2009, conform UNAMA. Luna iulie a fost cea mai sangeroasa dintre toate in privinta numarului de victime, cu 425 de morti, de cand UNAMA a inceput sa tina sistematic evidenta pierderilor civile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

