Sunt analfabeți, nu vor să meargă la școală, DAR CER venitul minim! Grav este ca analfabetii nu se duc nici macar la cursurile special pregatite pentru a descoperi literele si cifrele. Cand vine ziua in care trebuie sa semneze documentele prin care primesc banii, cei mai multi dintre beneficiari trag cateva linii cu pixul. Desi are 60 de ani si se apropie de varsta pensiei, Maria nu a lucrat niciodata si a trait doar din ajutorul social. Ca sa poata primi venitul minim garantat, femeia vine de doua ori pe an la AJOFM pentru o viza. Cum nu stie sa citeasca ori sa socoteasca si abia isi scrie numele, celor de aici le este imposibil sa ii gaseasca un loc de munca.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dragostea pentru animale nu i-au lasat sa se opreasca, pana cand nu au reusit. Un grup de elevi din Statele Unite au ajutat o rata fara un picior sa mearga din nou. I-au montat o proteza...

- 'Dintre cei peste 28.000 de politisti fac parte, spre exemplu, politistii de la actiuni speciale si politistii cu atributii pentru cercetarea la fata locului: judiciaristi, criminalisti, pirotehnisti, conductori caini', informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis vineri…

- Aceasta obligație a fost abrogata odata cu modificarile aduse art. 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prin articolul I din OUG 93/2016. „Situația se transmite, in conformitate cu prevederile art. 13 ^1 alin 3 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat actualizata, Agentiei…

- Suma totala platita in noiembrie de statul roman pentru ajutorul social (venit minim garantat) depaseste 60,2 milioane de lei, valoarea medie fiind de 275,84 lei de persoana, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie 2017,…

- Messi, Neymar, dar si Nectarie, Stefan, Andrei sau Nicolas sunt cateva prenume pe care, in judetul Buzau, parintii le-au pus nou-nascutilor pe parcursul anului 2017.In Satul Dacic din comuna Naieni, un nou-nascut a primit numele regelui dac, Decebal.''Pe langa prenumele…

- Messi, Neymar, dar si Nectarie, Stefan, Andrei sau Nicolas sunt cateva prenume pe care, in judetul Buzau, parintii le-au pus nou-nascutilor pe parcursul anului 2017. In Satul Dacic din comuna Naieni, un nou-nascut a primit numele regelui dac, Decebal. ”Pe langa prenumele nasilor, fericitii…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Școala de Dans Modern- Chirila din Alba Iulia a organizat evenimentul caritabil „Invațam sa daruim”, un spectacol plin de energie și mișcare. Banii care s-au adunat 5408 lei adunați de pe urma acestui eveniment vor ajunge la Casele de Tip Familial pentru copii cu dizabilitați…

- 18 decembrie 2017 – Dupa anuntarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a tuturor contributiilor aferente angajatorului, Kaufland, cel mai mare angajator privat din Romania, anunta decizia de a creste si venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe…

- "Noua crestere salariala va intra in vigoare efectiv incepand cu data de 1 martie 2018", a anuntat compania intr-un comunicat. In functie de vechime, venitul unui lucrator comercial poate depasi suma de 6.500 lei brut, cu sporuri si tichete de masa incluse. „Ne dorim sa fim mai mult decat un simplu…

- Pentru al cincilea an consecutiv, Școala de Dans Modern- Chirila din Alba Iulia organizeaza evenimentul caritabil „Invațam sa daruim”, un spectacol plin de energie și mișcare care va bucura atat spectatorii cat și beneficiarii. Banii care se vor aduna de pe urma acestui eveniment vor ajunge la Casele…

- Kaufland, unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, cu peste 15.000 de salariati, va majora anul viitor venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna (circa 1900 lei net), incluzand atat tichetele de masa, cat si tichetele cadou oferite…

- Primaria municipiului Galati a gasit portita legislativa prin care sa poata plati salariatii din cadrul serviciilor publice Ecosal si Geotopocad la nivelul - cel putin - al salariului minim prevazut de legislatia in vigoare, din fonduri proprii, fara ca statul juridic al acestor doua servicii publice…

- Incident grav la Scoala numarul 5 din Buzau: marti 12 decembrie a.c.: doi elevi de clasa a 6-a, l-au amenintat cu moartea pe un alt elev de clasa a 8-a. Ulterior s-a trecut si la lovirea acestuia din urma. Agresorii sunt fii unui cunoscut tigan din municipiu si se pare ca la perchezitie i s-ar fi gasit…

- Un incendiu mistuie la aceasta ora magazia de lemne a școlii gimnaziale din comuna Breaza. Pompierii incearca sa țina cub control flacarile care se manifesta la cinci metri de cladirea instituției de invațamant. La operațiunile de stingere participa și sateni, singurul [...] citește mai mult Post-ul…

- Imagini surprinse imediat dupa producerea accidentului de la școala 1 din Buzau au fost postate pe internet. Evenimentul rutier a fost provocat chiar de catre directoarea școlii care a intrat cu masina intr-un grup de parinți. Oamenii isi asteptau copiii la finalul orelor. Zece persoane au ajuns la…

- Imagini surprinse imediat dupa producerea accidentului de la scoala 1 din Buzau au fost postate pe internet. Evenimentul rutier a fost provocat chiar de catre directoarea scolii care a intrat cu masina intr-un grup de parinti. Oamenii isi asteptau copiii la finalul orelor.

- Panica, strigate de ajutor și multa durere. Asta a provocat astazi directoarea Școlii Gimnaziale "Capitan Aviator Mircea T. Badulescu" din Buzau, cea care a intrat cu mașina in plin intr-un grup de șase persoane care așteptau sa iși ia copiii de la școala.

- Un accident grav s-a rodus in urma cu cateva minute in Buzau. Se pare ca un sofer neatent a intrat in plin intr-un grup de levi ce tocmai iesisera de la scoala - e vorba de Scoala nr 1. Cel putin 5 victime.

- In scurt timp vor sosi la Buzau toate autobuzele second-hand achizitionate de Trans Bus. Cele articulate vor intra in tara in luna ianuarie 2018 si vor fi folosite in principal pe noile rute extinse in afara orasului. Dupa ce vor fi achizitionate si autobuzele noi prevazute pentru anul viitor, flota…

- Motto: „Fara scoala, sa nu aștepte nimeni, nici parinți buni, nici fii buni, si prin urmare, nici stat bine organizat si bine carmuit si pastorit”– I. Heliade Radulescu O noua zi, o noua ediție a programului "Ramaneți in Școala", derulat de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului.…

- Fetița Danielei Gyorfi a oferit detalii neștiute despre celebra ei mama, dezvaluind lucruri mai puțin știute despre aceasta. Daniela Gyori, care formeaza un cuplu de foarte mulți ani cu George Tal , este mama unei fetițe pe nume Maria , care nu este doar frumoasa, ci și foarte deșteapta. Fiica Danielei…

- Conform datelor citate, in octombrie, au beneficiat de acest ajutor social 216.808 persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj (13.418 persoane), Buzau (10.919), Bacau (10.568), Galati (10.298) si Teleorman (9.938). La finele lunii octombrie erau suspendati de la plata 19.862…

- Deși in Romania exista un mare deficit de forța de munca in domeniul construcțiilor și al agriculturii, 240.000 de familii sunt asistate social in țara noastra și primesc de la stat venitul minim garantat. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, atrage atentia ca ajutorul social acordat unei familii va…

- Una din patru familii din Lungani supravietuieste cu venitul minim garantat de stat. Cei mai multi oameni traiesc intr-o saracie lucie: case din lut, mici si darapanate. „E considerata cea mai saraca comuna din Uniunea Europeana", spune Gheorghe Pricopie, primarul comunei Lungani, Iasi. „Luna trecuta…

- Ajutorul social va fi diminuat in functie de absentele de la scoala Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu Foto: Arhiva. În timp ce…

- Duminica dimineata, in jurul orei 8:00, a avut loc un accident in Buzau, pe strada Spiru Haret (Scoala nr. 15). 3 autoturisme au fost implicat eintr-un eveniment rutier grav. In urma evenimentului a rezultat ranirea unei singure persoane care a fost preluata si transportata la spital. La fata locului…

- Accident grav, duminica dimineata, pe strada Spiru Haret, langa Scoala nr. 15. Trei masini au fost implicate in evenimentul rutier in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Cauza accidentului este neacordarea de prioritate.

- In Siberia temperaturile au atins -50 de grade C, dar copiii au fost nevoiti sa mearga la scoala. Administratia locala din Yakutsk a fost foarte clara: Inchidem scolile numai daca temperatura ajunge la -52 de grade.

- Un deputat PNL le-a pus gand rau asistatilor social. In cazul in care oamenii refuza un loc de munca, sa piarda automat ajutorul social, propune parlamentarul. In prezent, legea le da dreptul asistatilor social sa refuze de 3 ori un loc de munca.

- Elena Udrea a atras atenția cu fizicul sau inca de pe vremea cand era foarte tanara și iși incerca norocul la concursurile de frumusețe. Elena Udrea a fost inca din adolescenta o femeie care intorcea toate privirile. Bruneta pe atunci, ea s-a facut remarcata inca din timpul liceului, cand a participat…

- In acest an, 2017, 19 noiembrie a fost data la care a fost marcata la nivel global Ziua Mondiala de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere prin evenimente care au drept scop sensibilizarea diverselor categorii de participanti la trafic cu privire la importanta respectarii normelor rutiere si a…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), au transmis, luni, cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Copiilor, ca este obligatia autoritatilor sa ia masurile necesare prin care Romania sa nu mai aiba copii care nu au ce manca, nu au haine sau incaltaminte sau nu au caldura…

- Totalul asistaților sociali din județ a depașit, in luna septembrie, cifra de 9.700. Vasluiul ocupa primul loc in regiune la numarul celor care primesc venitul minim garantat. Un record nedorit inregistrat de județul nostru se menține de peste un an la același nivel dezolant: prin raportare la totalul…

- In perioada 13 – 17.11.2017, la Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, pe aerodromul Boboc, se desfasoara Concursul national de parasutism militar ,,Cupa Aviatiei” editia a VII-a 2017. In cadrul concursului vor participa loturi sportive din structurile: Statul Major al Forțelor…

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirmat, duminica, la Congresul Tineretului Social Democrat, ca a intrat in politica, la inceputul anilor '90 cand isi plimba fetita cu caruciorul. "Atat de mult i se zguduia capsorul, incat am luat-o in brate si atunci am spus ca pentru mine este inadmisibil, ca tanar, sa…

- O explozie puterica a zguduit o școala din nord-vestul țarii africane Tanzania, dupa ce mai mulți copii au gasit o grenada și s-au jucat cu ea. Cel puțin șase au murit și alți 25 au fost raniți in urma deflagrației, relateaza BBC news. Incidentul a avut loc in regiunea Kahera, aflata in apropiere de…

- De meserie antrenor de box, Ramon Sosa a aflat totul chiar de la unul dintre elevii sai, asa ca cea mai buna solutie i s-a parut sa isi insceneze moartea, dupa ce urma sa aiba o soarta cumplita. In varsta de 50 de ani, barbatul a apelat si la ajutorul autoritatilor atunci cand a descoperit…

- Intre 27 octombrie si 4 noiembrie 2017, s-a desfasurat la Weihai, pe Coasta de Est a Chinei, Olimpiada Internationala de Astronomie. Echipa Romaniei, formata din 3 juniori si 4 seniori, se va intoarce duminica 4 noiembrie 2017, la pranz, cu trei medalii de bronz (o medalie la juniori si doua la seniori).…

- Halloween, sarbatoare de origine celtica, preluata inclusiv de romani, a fost sarbatorita și de vranceni. Halloween-ul s-a sarbatorit in noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, precedand sarbatoarea catolica Ziua Tuturor Sfintilor. Aceasta sarbatoare este o buna ocazie de a demitiza moartea, fiind…

- Parintii sustin ca, din acest motiv, invatatoarea comunica dificil cu celelalte sectii, ii este greu sa adapteze programa scolii (in franceza) sau sa iasa in conditii de siguranta cu copiii in conditiile in care nu stapaneste bine franceza sau engleza. Contactata de HotNews.ro, invatatoarea Iulia Dragomir…

- Elevii de la Scoala nr. 39 din Constanta au sarit in ajutorul persoanelor cu dizabilitati. Ei au hotarat sa isi doneze totii banii castigati astazi, la Targul Toamnei. Au pregatit bunatati de toamna cu ajutorul parintilor, iar urmatorul pas a fost sa le scoata la vanzare chiar in scoala. Si i-a prins…

- Asezamantul social este pe punctul de a se inchide din cauza problemelor financiare, motiv pentru care Crucea Rosie a demarat o campanie umanitara menita sa le asigure batranilor alimentele de baza. Situatia dramatica in care a ajuns caminul de batrani de la Vintila Voda i-a determinat pe voluntarii…

- Educația este trecerea de la intuneric la lumina. Așa ca fiecare rasarit de soare ii aduce catre școala, hotarați sa iși construiasca un drum stralucitor in viața. Cu mic cu mare, copiii pornesc din cinci sate catre comuna Cilibia, județul Buzau. Aici pare a fi o școala de la țara ca oricare alta.…

- Conducerea Colegiului Economic din Buzau a inceput o ancheta dupa ce vineri, intr-o pauza, doi elevi de clasa a XI-a s-au batut in incinta unitatii de invatamant. Bataia a fost filmata de unii dintre colegi si a ajuns in mediul online.

- Directorul Scolii din Cozieni, judetul Buzau, Radu Ion, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca s-a demarat o cercetare pentru a se stabili exact ce s-a intamplat in cazul fetelor care au fost ranite de o masina in timpul recreatiei. Trei fetite, eleve de gimnaziu, ar fi plecat in recreatie la un magazin…

- Incident violent, vineri dimineața, la Colegiul Economic din Buzau. Doi elevi de clasa a XI-a iși impart pumni și picioare dupa un conflict izbucnit intr-una dintre pauze. Colegii asista impasibili la scenele șocante, iar unii dintre ei par ca ar [...] citește mai mult Post-ul EXCLUSIV: Scene șocante…

- Accidente pe banda rulanta, in Buzau. La putin timp dupa evenimentul soldat cu decesul unei femei, la Sageata, inca un accident rutier s-a produs in satul Balanesti, tot din cauza traversarii neregulamentare a soselei. Acesta din urma s-a soldat cu ranirea a doua fetite.