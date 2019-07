Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrarea audio a discutiilor pe care fata rapita la Caracal le-a avut cu oamenii care au raspuns la apelul de urgenta a aparut pe pagina de Facebook a lui Alexandru Cumpanasu, unchiul adolescentei.

- „Alexandra Macesanu este o eroina“, au postat mai multe persoane pe paginile lor de Facebook. La randul ei, presedinta Coalitiei Federatia pentru Educatie, Daniela Visoianu, a initiat o petitie adresata presedintelui Romaniei, pentru decorarea Alexandrei Macesanu, una dintre victimele criminalului din…

- "Monstrul" din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost chestionat de catre anchetatori cu privire la o alta crima, produsa in urma cu patru ani, in Craiova. Este vorba tot de o fata, care se incadreza perfect in tiparul criminalului din Caracal. Chiar seamana cu ultimele doua victime ale barbatului: Alexandra…

- Magistrații Curții de Apel Craiova judeca marți contestația deciziei de arestare preventiva a lui Gheorghe Dinca, barbatul acuzat de uciderea celor doua fete in Caracal. Contestația formulata de Gheorghe Dinca la decizia de arestare preventiva se va judeca marți dimineața, așa cum reiese din rolul Curții…

- Alexandra Maceșanu și-a pierdut viața dupa ce Gheorghe Dinca, un mecanic auto de 66 de ani din Caracal, care a luat-o la ocazie, a violat-o cu bestialitate și apoi a ucis-o cu sange rece, fara niciun fel de regret.

- Faptul ca Gheorghe Dinca a confirmat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencua a dus durere in sufletul intregii țari. Mii de persoane au postat mesaje indurerate pe pagina de Facebook a Alexandrei Maceșanu, tanara de numai 15 ani care și-a gasit sfarșitul imediat dupa ce a sunat la 112,…

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…

- Alexandra a disparut de acasa pe data de 24 iulie, iar ultima oara atunci cand a urcat intr-o mașina pe care a luat-o la ocazie. La volan s-ar fi aflat chiar presupusul criminal din Caracal, Gheorghe Dinca.