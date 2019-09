„Sunt alergic la lucrări prost făcute” ARAD. „Vin dintr-un domeniu in care lipsa performantei se plateste scump. O lucrare prost executata inseamna nu doar un client pierdut, ci si compromiterea imaginii firmei. Ca atare, sunt alergic la lucrari prost facute si prost gestionate, nu insa si la dezvoltare. Este exact ce am declarat in cel mai recent comunicat de presa. Domnul viceprimar Ionel Bulbuc insa, fie nu a citit comunicatul, fie degeaba l-a citit ca nu l-a inteles. Este trist ca un om venit de la conducerea unei institutii de cultura are un astfel de limbaj, de cartier, ca sa-l etichetez bland. Ma tem ca acesta ar putea fi… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

