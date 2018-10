Stiri pe aceeasi tema

- Violentele in Irak au ucis 75 de civili in septembrie, a anuntat luni Misiunea de Asistenta a Natiunilor Unite in Irak (UNAMI), informeaza agentia Xinhua. Intr-un comunicat, UNAMI a adaugat ca 179 de civili au fost raniti in atacuri teroriste si conflicte armate in Irak luna trecuta. Capitala irakiana…

- Epidemia de holera din Zimbabwe s-a raspandit din capitala Harare in mai multe regiuni ale tarii provocand pana in prezent moartea a 24 de persoane, potrivit unui nou comunicat oficial publicat joi, care semnaleaza totodata o penurie de medicamente, relateaza AFP. Precedentul bilant informa despre 21…

- Rusia a blocat la ONU o cerere a Statelor Unite de a sanctiona doua companii maritime ruse si sase nave ale acestora, acuzate de incalcarea interdictiilor internationale privind livrarea de petrol catre Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. Opozitia Rusiei a avut loc cu sprijinul…

- Cel putin 11 persoane, inclusiv cinci membri ai fortelor de securitate irakiene, au fost ucise miercuri intr-un atentat cu masina-capcana la un post de control in districtul Qaim, din provincia Anbar, relateaza AFP si Reuters. In deflagratie au fost de asemenea raniti alti cinci membri ai fortelor de…

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca noile sancțiuni, impuse de Statele Unite impotriva unei firme ruse și a unor oameni de afaceri ruși care investesc in Coreea de Nord, pot submina procesul de pace din peninsula coreeana. Intr-o declarație de presa, ministerul a mai spus și ca Washingtonul…

- Premierul irakian Haider al-Abadi si-a anulat vizita programata la Teheran, 'din cauza calendarului incarcat', a anuntat duminica serviciul sau de presa, in aceeasi zi in care seful guvernului de la Bagdad a fost puternic criticat de Iran pentru pozitia sa privind sanctiunile impuse de SUA, transmite…

- Premierul irakian Haider al-Abadi si-a anulat vizita programata la Teheran, 'din cauza calendarului incarcat', a anuntat duminica serviciul sau de presa, in aceeasi zi in care seful guvernului de la Bagdad a fost puternic criticat de Iran pentru pozitia sa privind sanctiunile impuse de SUA,…

- Intr-un comunicat care citeaza un raport ale sefului ONU referitor la copiii in conflictele armate, Biroul ONU de coordonare pe probleme umanitare in Yemen a precizat ca 76 de copii au participat la lupte.Ceilalti au fost insarcinati cu ''supravegherea posturilor de control si a cladirilor…