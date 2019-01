Echipele de salvare au pus capat cautarilor luni, dupa ce au scos zeci de cadavre dintr-o mare alunecare de teren produsa in regiunea Sukabumi, in urma ploilor torentiale cazute in provincia Java de Vest. O persoana este in continuare data disparuta si alte cateva sunt ranite.

"Cautarea se incheie (...) Ramane doar o persoana disparuta", a declarat seful politiei din Java de Vest, Agung Budi Maryoto, adaugand ca aceasta decizie a fost luata cu acordul familiei persoanei disparute.

Alunecarile de teren sunt frecvente in Indonezia, un vast arhipelag adesea afectat de fenomene meteorologice…