Stiri pe aceeasi tema

- Pana la reluarea pregatirilor, conducerea orasului Sebis trebuie sa gaseasca o varianta pentru functia de manager si, probabil, una pentru banca tehnica. Functie de politica clubului pentru retur, nu este exclusa nici mentinerea lui Mersca. Pana atunci, avem primele despartiri de gruparea…

- Barbatul in cauza, un caz nu singular in Caransebeș, ar avea 56 ani, dar și probleme grave cu alcoolul și ar fi fost profesor de matematica la un colegiu din Campina. A lucrat ca cioban la Zlagna, de unde a fost alungat tocmai din cauza problemelor cu alcoolul, iar acum doarme sub cerul liber, noroc…

- Daria, Iulia și Serena au adus primele premii Clubului Sportiv EQUS ART. Fetele au evoluat la concursul de voltije desfașurat la Timișoara și au trecut in palmaresul clubului din Saldabagiu de Munte doua locuri I și un loc II la categoriile lor de varsta, dar și Marele Premiu ” Cupa Banatului…

- Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7.5 grade pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Au fost alertate toate unitațile subordonate ale IGSU, iar mai multe echipaje de pompieri din țara se deplaseaza spre Capitala. La Ciolpani a fost activat Centrul…

- „«Be like water» este despre libertate, despre capacitatea noastra de a face ceea ce ne dorim, atunci cand ne dorim. Este despre puterea de a ne impinge limitele, de a accepta viața așa cum e. Noi suntem 70 la suta apa, suntem influențați de soare și luna, putem fi calzi sau reci, cu infinite…

- Experții au spus ca este un fenomen sezonal cauzat de paienjenii Tetragnatha, care pot crea cuiburi extrem de mari, folosite de regula in scop de reproducere. Specialiștii mai spun ca numarul țanțarilor a scazut datorita creșterii numarului de paienjeni. Maria Chatzaki, profesor in…

- Victor Ioan este absolvent al Facultatii de Arta si Design – Sectia Foto-Video si procesare computerizata, iar din momentul in care a descoperit fotografia, la inceputul anului 2008, a avut patru expozitii personale si a participat la alte 12 de grup, la patru din ele cu fotografie, iar la…

- Luna august nu este, in general, una excelenta pentru piața imobiliara. Vanzarile de apartamente sunt in scadere, iar prețurile reacționeaza pe masura. Aceasta in condiții normale, doar ca in acest an sumele solicitate de proprietarii de apartamente din principalele centre urbane din țara…