- Noua Dacia Duster a castigat titlul "Value Car of the Year" (masina valoroasa a anului) la prima gala a premiilor Sun Motor, organizata de tabloidul britanic, se arata intr-un comunicat al Dacia. Dacia Duster a fost votată nu doar de un panel de jurnalişti ci şi de public, fiind…

- Iranul este nemultumit de eforturile aratate pana acum de Germania, Franta si Marea Britanie pentru a salva acordul nuclear din 2015, acuzand acest trio al UE ca adopta mai mult pozitii politice decat masuri practice, relateaza dpa. "Pana acum, europenii nu au facut decat sa discute pozitii…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 1,2% in iulie, la 163.898 unitati, datorita vremii favorabile si ofertelor atractive ale dealerilor, a anuntat luni Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din Regatul Unit (SMMT), transmite Reuters. În topul celor mai bine…

- Uniunea Europeana a decis sa transfere din Marea Britanie in Spania comandamentul operatiunii Atalanta de lupta contra pirateriei in zona Cornului Africii, decizie care va intra in vigoare dupa Brexit, prevazut pentru finalul lui martie 2019, transmite AFP. Statul major operational al…

- Romania, Polonia, Spania si Marea Britanie au avut cea mai mare reducere a emisiilor de oxizi de sulf (SOx), in intervalul 2015-2016, cea mai mare parte fiind in sectorul energetic. Cu toate acestea, Romania ramane unul dintre cei mai poluanți membri ai Uniunii Europene (UE). De altfel, in luna mai…

- Potrivit Mediafax, Romania are, in continuare, al saselea cel mai mare nivel de emisii de oxizi de sulf din Uniunea Europeana, dupa cel al Poloniei, Marii Britanii, Spaniei, Frantei si Germaniei. Oxizii de sulf sunt obtinuti preponderent prin productia si distributia energetica (51%) sau…