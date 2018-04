Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Romania sunt cei mai increzatori in perspectiva de a avea o cariera in domenii digitale, potrivit unui studiu internațional comandat de Vodafone și realizat in acest an de YouGov, cu participarea a 5.952 de tineri cu virste intre 18 și 24 de ani din 15 țari. 53% dintre tinerii romani sunt…

- Biletul zilei: Pentru varianta de bilet a zilei de luni, redacția www.pariuri1x2.ro a apelat la același pronostic, peste 1.5 goluri, la trei din partidele programate. Pariem pe duelul dintre Elfsborg și Malmo, contand pentru prima etapa a stagiunii 2018 din Suedia. Oaspeții, care deținatori…

- Sambata, 31 martie, de la ora 10, in sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ Constanta, se va desfasura cea de-a saptea editie a Memorialuluim „Ioan Barbatei” la lupte libere. Devenita traditie la malul marii, competitia va strange la start peste 130 de sportivi din trei tari: Romania,…

- Nascut la 26 martie 1888, la Trebizonda Trapezunt , in Turcia, Hurmuz Aznavorian s a refugiat, impreuna cu familia, cand nu implinise inca zece ani, la Constanta, din cauza persecutiilor la care erau supusi armenii de catre stapanirea otomana a timpului, astfel ca Romania a devenit patria sa de adoptie.Tatal…

- Șumudica, despre titlul in Liga 1: ”Lupta la titlu se va da FCSB si CFR Cluj”. Antrenorul Craiovei, pus la colț. Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1, l-a criticat pe Devis Mangia, l-a “ințepat” pe Nicolae Dica și a vorbit despre situația sa din Turcia.…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1, l-a criticat pe Devis Mangia și a vorbit despre situația sa din Turcia. "Lupta la titlu se va da FCSB si CFR Cluj. I-am vazut pe cei de la Craiova si nu au constanta unei echipe care sa se bata la titlu. ...

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- A proiectat spatii comerciale pentru ”bisnitari”, pentru care conta doar sa incapa cat mai multa marfa in consignatii, a desenat apoi magazine pentru Iulius Mall, al doilea centru comercial modern din Romania, dupa Bucuresti Mall, a fost arhitect coordonator pentru chiriasii din mall-uri…

- Marius Șumudica, in prezent in Turcia, la Kayserispor, a vorbit pentru GSP.ro despre situația dramatica in care a ajuns Dinamo și vine cu un verdict tranșant: doar cu el antrenor Dinamo ar mai putea caștiga titlul in Romania. "Dinamo va mai lua campionatul atunci cand o voi antrena eu! Am spus-o dintotdeauna,…

- Cele 13 persoane erau ascunse in cinci microbuze care veneau din Turcia. Drumul le-a fost intrerupt de politistii de frontiera romani si bulgari in punctul de trecere de la Negru Voda din Constanta, informeaza stiri.tvr.ro. Cei 13, impreuna cu soferii, ...

- O actiune ampla organizata de politistii de frontiera romani si bulgari a dus la descoperirea a 13 cetateni irakieni si iranieni, imigranti ilegali, care incercau sa intre in Romania. Echipe de control formate din polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalitații…

- Polițiștii de frontiera români și bulgari au desfașurat o ampla acțiune de combatere a migrației ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunși în mai multe microbuze ce veneau din Turcia și erau conduse de cetațeni din R. Moldova, treisprezece cetațeni irakieni și iranieni, care încercau…

- Politistii de frontiera romani si bulgari au desfasurat o ampla actiune de combatere a migratiei ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunsi in mai multe microbuze ce veneau din Turcia si erau conduse de cetateni din R. Moldova, treisprezece cetateni irakieni si iranieni, care incercau sa intre ilegal…

- MERGI LA FILM ȘI POȚI CAȘTIGA O BICICLETA PEGAS ȘI MULTE ALTE PREMII PE ROȚI (Brazilia), film de aventuri pentru intreaga familie regizat de brazilianul Mauro D’Addio, va avea premiera in cimematografele din Romania in 2 martie. Filmul va rula in prima saptamana in sali din București, Botoșani, Cluj,…

- Bucureștenii au fost cei mai bine platiți din România, având un salariu net de 3.116 de lei, în 2017, scrie Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt în Teleorman, unde angajatii au câstigat, în medie, câte 1.780 de lei…

- De cand s-a intors in țara impreuna cu soțul sau, artistei ii merge cat se poate de bine. Anca Neacșu a trecut și la alte activitați, intre doua concerte, atunci cand timpul ii permite. Anca Neacșu, fosta componenta a trupei ASIA, și soțul sau, afaceristul Serkan Yaman, s-au stabilit in Romania, in…

- CFR Calatori a anulat pana marti, la ora 12:00, din cauza conditiilor meteo, un numar de 90 de trenuri, reprezentand aproximativ 10% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, informeaza compania. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii…

- Vremea din Romania s-a rasfrant și asupra situațiilor de urgența. Un barbat din judetul Constanta, care a baut solutie de curatat aragazul, a fost transportat de urgența, cu ajutorul unei senilate, la granita cu Bulgaria, de unde a fost preluat de un echipaj medical din tara vecina si dus la cel mai…

- Un roman a condus eliberarea orasului Villeurbanne de sub ocupatia germana in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Dupa ce zgomotul armelor a tacut, Georges Filip Lefort s-a intors in Romania, pentru a cladi comunismul. Desi era un rasfatat al vremurilor, a fugit din nou in Franta, unde a luat-o de la zero.…

- A inceput cea de-a 39-a editie a targului romanesc de turism Vânzarile de early booking au crescut, astfel încât reprezentanti din tursim pot sa creioneze înca de la târgul deschis ieri, estimarile pentru sezonul estival. Aurelian Marin, managerul unei din agentii…

- Expozitia "Ex-Libris Brancusi", care reuneste lucrarile a peste 200 de artisti plastici - graficieni, pictori, sculptori, ceramisti - din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, a fost vernisata luni in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni. Expozitia…

- Romania vrea sa devina parte dintr-un al doilea mare proiect de alimentare cu gaze din Europa. Este vorba despre coridorul sudic, care aduce gazele din Marea Caspica in Europa prin Azerbaidjan, Georgia si Turcia, ...

- Potrivit Politiei de Frontiera, politistii au depistat, in 2017, 5.846 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din care 2.840 pe sensul de intrare in tara si 3.006 pe sensul de iesire, mare parte dintre ei actionand ilegal la frontiera organizati in grupuri de migranti, cu sprijinul…

- Ryan Mason, de la Hull, s-a retras din fotbal, la doar 26 de ani. Acum un an, a suferit o fractura craniana. In ianuarie 2017, Mason a suferit teribil de pe urma unui contact dur cu Gary Cahill, fundașul celor de la Chelsea. Era minutul 12 al partidei de la Stamford Bridge. Mijlocașul nu și-a revenit…

- Simona Halep (2 WTA) a sustinut marti o conferinta de presa la Doha, declarandu-se entuziasmata si in acelasi timp emotionata ca va imbraca un echipament Nike timp de patru ani, incepand cu turneul de categorie Premier 5. Intelegerea dintre Simona Halep si Nike este deja oficiala, constanteanca…

- Erol Bedir, bașkanul lui Kayserispor, a vorbit in presa din Turcia despre noul obiectiv pe care i l-a setat echipei sale. Daca la inceputul sezonului acesta iși dorea evitarea retrogradarii, Bedir i-a impus lui Șumudica sa duca echipa in cupele europene. "Am vorbit cu jucatorii si le-am transmis ca…

- Expozitia "Ex Libris Brancusildquo;, reunind lucrari semnate de peste 200 de graficieni, pictori, sculptori si ceramisti din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia si Turcia, va fi vernisata, pe 19 februarie, de la ora 18.00, la Muzeul National Cotroceni, in Spatiile medievale. Evenimentul…

- Lovitura usturatoare incasata de toți soferii din Romania. O lege importanta va fi schimbata de o institutie din cadrul Guvernului Romaniei din cauza numarului foarte mare de conducatori care o incalca.Directia Permise si Inmatriculari si Registrul Auto Roman a luat o hotarare extrem de controversata,…

- Kayserispor joaca ACUM returul semifinalei Cupei Turciei cu Akhisar. Partida nu este la TV și poate fi urmarita in format liveVIDEO și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT Kayserispor - Akhsiar 0-1A marcat: Aydogdu '25 In partida tur, Akhisar s-a impus cu scorul de 1-0

- Gheorghe Hagi s-a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele, in judetul Constanta. El a inceput fotbalul la Farul, in 1978, pentru echipa mare debutand la varsta de 17 ani. S-a transferat la Sportul Studentesc in 1983, dupa ce in prealabil semnase un contract cu Universitatea Craiova.In 1987…

- Bani europeni pentru continuarea lucrarilor la proiectul de extindere si reabilitare a sistemelor de apa si apa uzata in Teleorman in Economie / Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013, in discutie intrand…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Florin Tanase, capitanul FCSB-ului, a facut autocritica echipei pentru primele doua meciuri de pregatire, ambele soldate cu infrangeri. Ca sa echilibreze balanta, Tanase a vorbit si despre lucrurile bune aratate de elevii lui Nicolae Dica in partiele amicale care au urmat. Decarul vicecampioanei…

- Marius Alexe (27 de ani) s-a intors in aceasta iarna la Karabukspor, ultimul loc din Turcia, unde a inceput sa prinda mai des lotul dupa plecarile masive din ultima perioada. Romanul a fost pe teren 32 de minute, luni seara, in infrangerea drastica suferita de echipa sa pe terenul lui Bașakșehir, scor…

- "Pentru Uniunea Europeana, conducta Trans-Caspica este un element important si complementar al Coridorului Sudic al Gazelor care va conecta resursele semnificative de gaze ale Asiei Centrale de pietele europene. Proiectul este in interesul ambelor parti, atat pentru noi in Europa, cat si pentru partenerii…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Auraș June Vasluianul Auraș June a facut parte din reprezentativa U17 care a incheiat la egalitate, scor 0-0, cea de-a doua partida amicala cu selecționata similara a Turciei. Romania U17, cu Auraș June pe teren timp de 51 de minute, a remizat in cel de-al doilea joc cu naționala similara a Turciei.…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Hunedoara au asigurat managementul sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1235 de persoane, dintre care 568 din state terte și 667 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 9 straini in situatii ilegale…

- Cazinoul din Constanta se numara printre cele 12 monumente de patrimoniu preselectate pentru programul ''Cele mai periclitate 7 situri in 2018'' de catre o comisie de experti din diverse domenii, in deschiderea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, au anuntat marti Europa Nostra, principala…

- Ultimatul pentru Keșeru de la Ludogoreț. Atacantul de 31 de ani e in ultimele șase luni de contract cu bulgarii, astfel ca atacantul roman trebuie sa se decida asupra viitorului sau. Oficialii campioanei Bulgariei i-au propus internaționalului roman un nou contract inca de anul trecut, dar acesta a…

- Istanbul Basaksehir, liderul din campionatul Turciei, a dat lovitura și l-a adus pe turcul Arda Turan, 30 de ani. Turcii s-au ințeles cu Barcelona, iar mijlocașul va juca in Turcia in urmatorii doi ani și jumatate, sub forma de imprumut. Potrivit ințelegerii, Barcelona il poate vinde in orice moment…

- Kayserispor a batut-o pe Slovacko, in al doilea amical al cantonamentului din Turcia. Formația lui Șumudica s-a impus, astazi, cu 4-1 in fața formației care ocupa locul 14 in Cehia (dintr-un total de 16 formații; ultimele doua echipe retrogradeaza automat). Pentru Kayserispor, locul 5 in Turcia la finalul…

- Marius Șumudica, 46 de ani, se energizeaza la maximum la Kayserispor, fara sa piarda contactul cu Romania. Se tachineaza cu Becali, aprinde fitilele cu prietenul rival si comenteaza lupta la titlu in Liga 1. Marius Sumudica este omul care a adus Kayserispor in situatia de a se lua la tranta cu granzii…

- Tehnicianul echipei Kayserispor, Marius Sumudica, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul Sabah, ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, face foarte multe pentru fotbalul din tara sa, iar daca Romania ar fi avut un astfel de conducator poate ar fi devenit pana acum campioana mondiala.“Eu…

- Politistii de imigrari din Cluj, in urma activitaților specifice, au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, in urma constatarii casatoriei de conveniența cu o romanca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat sa…

- William De Amorim a semnat cu Kayserispor! Gigi Becali a confirmat ca jucatorul brazilian va evolua sub forma de imprmut in Turcia pentru urmatoarele 6 luni, urmand ca in vara, cei de la Kayseri sa achite 600.000 de euro pentru transferul definitiv."L-am dat la turci pe William. O sa joace…

- Atacantul albaiulian Gicu Grozav a anuntat ca a refuzat ofertele venite din Romania, de la CFR Cluj si FCSB, preferand sa joace in continuare in strainatate. „Nu ma intorc in Romania”, a fost mesajul transmis lui Gigi Becali de fotbalistul lansat in fotbal de Unirea Alba Iulia, echipa din orasul sau…

- Pus pe liber de Karabukspor, Gicu Grozav ramane in Turcia și va deveni coleg cu Silviu Lung jr și Sapunaru dupa ce-și va rezilia contractul cu "lanterna roșie" din Super Lig. Doi din cei patru romani alungați de la Karabuk și-au gasit deja echipe. ...