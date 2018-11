Marius Șumudica a pierdut procesul pe care l-a deschis cu Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, in luna iunie, cand a ramas fara permis de conducere. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Sentința a aflat-o in Arabia Saudita, unde antreneaza pe Al-Shabab Riyadh. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, […] The post Șumudica și-a aflat sentința in Arabia Saudita! Judecatorii au hotarat ca… appeared first on Cancan.ro .