- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marți, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declanșarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Comisia Europeana (CE) arata ca urmarește atent evoluția pestei porcine africane in Romania și ofera sfaturi autoritaților de la noi pentru a pune capat bolii. ”Autoritațile trebuie sa ia masuri excepționale, precum supravegherea consolidata și alocarea resurselor umane adecvate pentru a asigura controlul…

- Intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta unui acord, Liam Fox a estimat ca aceasta este de 60%, in conditiile in care discutiile intre Londra si Bruxelles vor continua pana la summitul UE din luna octombrie. ''Cred ca intransigenta Comisiei Europene ne impinge catre o iesire…

- Decizia autoritatilor belgiene de a percepe de la jurnalisti o taxa anuala de 100 de euro pentru a participa la summiturile Uniunii Europene a fost criticata de sindicate si de Comisia Europeana, transmite miercuri politico.eu. Jurnalistii au fost informati in aceasta saptamana de catre…

- Romania are 45 de Directive europene neimplementate. Guvernul a luat act, marți, de situația transpunerii in legislație a prevederilor UE. Autoritațile au reușit sa aplice doar trei din aceste Directive iar pentru 13 s-au trimis notificari catre Bruxelles. „Este o nota de care Guvernul a luat act in…

- Autoritatile de reglementare antitrust ale Uniunii Europene au impus o amenda record, de 4,34 miliarde de euro (5,04 miliarde de dolari), gigantului american Google, pentru restrictiile ilegale impuse producatorilor de smartphone-uri ce utilizeaza sistemul de operare Android si operatorilor retelelor…

- Oficialii UE și-au pierdut toate speranțele ca acordul de Brexit cu Marea Britanie va putea fi semnat la Consiliul European din luna octombrie, relateaza cotidianul The Independent, citand surse din cadrul Uniunii Europene, conform mediafax. La nivel declarativ, cele doua parți spera sa ajunga…

- UE a cerut Rusiei oficial sa recunoasca responsabilitatea și sa coopereze pe deplin in investigarea accidentului aviatic in Ucraina in 2014, se arata in documentul concluziilor aprobat vineri la summit-ul UE de la Bruxelles. „Consiliul European iși reafirma sprijinul deplin pentru Rezoluția 2166 a Consiliului…