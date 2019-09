Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 14 septembrie, reprezentanții ISU Marmaureș au fost chemați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu produs la cimitirul Tanatorio de pe Bulevardul Unirii. Vom reveni! Foto: arhiva Source

- Organizația Națiunilor Unite organizeaza pentru prima data „Summitul Tinerilor pentru Climat”, iar in parteneriat cu YMCA o acțiune globala prin care vocea ta va putea fi auzita In Baia Mare, in 21 septembrie, incepand cu ora 14.00, pe Campul Tineretului Baia Mare au loc activitați de conștientizare…

- Transportul public in comun din municipiul Baia Mare este intr-o imbunatatire continua. Din aceasta luna municipiul Baia Mare se aliniaza marilor orase din Romania care au introdus plata cu ajutorul cardurilor contactless in mijloacele de transport public. Solutia de plata cu carduri contactless Mastercard…

- Incendiu la un resort de lux din Baia Mare. Pompierii au fost chemați sa lichideze flacarile izbucnite la coșul de fum al Complexului Lostrița. Pompierii baimareni intervin cu 3 autospeciale și autoscara, In ajutor a fost chemat și un echipaj SMURD, dar din fericire nu sunt victime. La aceasta ora incendiul…

- Sambata dimineața, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Magura Cisnadie, joc din prima etapa a noului sezon din Liga Florilor. Dupa un meci cu rasturnari de scor incredibile, cele doua echipe au terminat la egalitate, 25-25 (11-12). Este un inceput care…

- Un baimarean, care a observat ca un tanar incearca sa patrunda intr-un apartament situat la etajul 1, iar alti doi il „pazeau”, a apelat 112. Politistii ajunsi de urgenta la fata locului i-au impiedicat pe cei trei sa-si duca planul la bun sfarsit. Azi-noapte, in jurul orei 01.00, Politia municipiului…

- Noua ediții ale Supercupei Romaniei s-au disputat pana acum și doar trei echipe au intrat in posesia trofeului: Oltchim / SCM Rm. Valcea (2007, 2011, 2018), HCM Baia Mare (2013, 2014, 2015) și CSM București (2016, 2017, 2019). Baia Mare ramane singurul club care a caștigat toate finalele de Supercupa…

- Accident grav la ieșirea din Baia Mare spre Groși. Un autoturism s-a rasturnat pe plafon in șanțul de pe marginea carosabilului. Din primele informații ar fi vorba despre mai multe victime, printre care o femeie insarcinata și copii. La locul accidentului s-au deplasat mai multe echipaje ale Ambulanței…