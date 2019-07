Summitul pentru posturile europene, reluat după trei amânări; se prefigurează o nouă variantă de compromis A treia zi a summitului la care liderii europeni incearca sa ajunga la un acord pentru desemnarea celor care vor conduce in urmatorii cinci ani principalele institutii europene a fost reluat marti la Bruxelles la ora 14:00 GMT (17:00 ora Romaniei), dupa trei amanari succesive decise in cursul zilei pentru ca participantii sa poarte discutii bilaterale in vederea gasirii unei solutii pentru iesirea din impas, transmite agentia EFE. ''Sper ca aceasta va fi ultima mea actualizare si ca este una pozitiva: dejunul de lucru al Consiliului European a inceput'', a scris pe Twitter purtatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Toata lumea trebuie sa faca un compromis pentru a se obtine un acord in privinta ocuparii posturilor-cheie din Uniunea Europeana, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, la sosirea la Bruxelles pentru a treia zi a summitului european, relateaza Reuters si DPA preluate de Agerpres. …

- 'Nu exista nicio cale de a modifica' decizia de organizare a votului pe 3 iulie, a afirmat purtatorul de cuvant, citat de Reuters. Parlamentul European a amanat totusi cu cateva ore, pana marti, la ora 20:00 GMT, termenul limita pentru depunerea candidaturilor in vederea primul tur de scrutin…

- Summitul liderilor europeni de la Bruxelles asupra numirilor pentru posturile-cheie din UE a fost suspendat si va fi reluat marti, la ora 11:00 (09:00 GMT), a anuntat luni pe Twitter purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, relateaza AFP, Reuters si EFE. Dupa o noapte…

- Summitul UE care se desfasoara duminica la Bruxelles a fost suspendat de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat pe Twitter purtatorul de cuvant al Consiliului, Preben Aamann.Vezi și: Victor Ponta: I-am prezentat lui Tariceanu planul pentru candidat PSD - ALDE - Pro…

- Negocierile cu privire la desemnarea celor care vor conduce principalele institutii ale Uniunii Europene in urmatorii cinci ani erau joi improbabil sa se incheie, in contextul in care liderii statelor membre s-au reunit intr-un summit la Bruxelles, noteaza dpa. ''Ieri eram optimist…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. Potrivit agendei, seful statului va participa joi la summitul Partidului Popular European si la reuniunea Consiliului European. Vineri, dupa reuniunea Consiliului European, el va sustine o declaratie…

- Klaus Iohannis va participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde vor fi discuții despre numirile pentru posturile de conducere in instituțiile europene, adoptarea Agendei Strategice a UE 2019-2024 și bugetul multianual al Uniunii, informeaza MEDIAFAX."Subiectele…

- Liderii UE au convenit sa amane Brexit-ul pana la sfarșitul lunii octombrie, cu o revizuire in iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters. Clauza privind posibilitatea producerii Brexit in iunie a fost introdusa pentru a atenua temerile președintelui francez Emmanuel Macron care a cerut garanții…