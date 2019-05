Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile palestiniene au anunțat ca au incheiat luni un armistițiu de incetare a focului cu oficialii israelieni, mediat de Egipt, pentru incetarea violențelor din Fașia Gaza și din sudul Israelului, relateaza Reuters, conform Mediafax.„Armistițiul de incetare a focului va intra in vigoare…

- Cel putin trei biserici si alte trei hoteluri de lux din Sri Lanka au fost atacate cu bombe in prima zi de Paste. Cel putin 156 de persoane au fost ucise si peste 400 ranite au anuntat oficiali de la spitale si politie, citati de Reuters. Intr-una din biserici din nordul capitalei Colombo, peste 50…

- Un protest anti-guvernamental a început miercuri dupa-amiaza, la ora 16.00, în Piața Victoriei din Capitala, în paralel cu ședința de guvern unde se așteapta adoptarea pe ascuns a doua ordonanțe pe codurile penale și pe completurile de cinci

- Medicii de la Spitalul C.C. Iliescu din Capitala au hotarat sa il externe pe fostul premier Mihai Tudose dupa ce a fost internat de urgența, marțea trecuta, in urma unui infarct. A fost nevoie de o intervenție chirurgicala, in care i-au fost montate doua stenturi. stire in curs de…

- Iranul i-a indemnat vineri pe palestinieni sa nu renunte la rezistenta impotriva demersurilor presedintelui american Donald Trump in favoarea Israelului in problema Ierusalimului si a Inaltimilor Golan, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro."Recunoasterea de catre presedintele SUA a Ierusalimului…

- Președintele hondurian, Juan Orlando Hernandez, a numit duminica Ierusalimul drept capitala a Israelului, spunând ca țara sa din America Centrala va deschide un birou comercial acolo, dar nu a anunțat ca ar muta ambasada din Tel Aviv, relateaza Reuters.Hernandez a semnalat în ultimele…

- Anuntul a survenit la scurt timp dupa ce secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a aterizat miercuri la Tel Aviv, unde se va intalni cu premierul israelian. 'Presedintele si prim-ministrul vor discuta despre interesele comune si actiunile tarilor lor in Orientul Mijlociu, cu prilejul unei intalniri…

- Tarile Uniunii Europene s-au declarat marti favorabile infiintarii unui grup de lucru care sa analizeze posibilitatea instituirii unui mecanism al Uniunii Europene pentru monitorizarea starii statului de drept, o initiativa care, potrivit Reuters, ar putea viza direct Ungaria, Polonia si Romania.…