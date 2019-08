Stiri pe aceeasi tema

- Statiunea franceza Biarritz va fi transformata intr-o fortareata in acest weekend, aici desfasurandu-se Summitul G7, care reuneste lideri ai lumii precum Donald Trump, Boris Johnson si Angela Merkel.

- Statiunea franceza Biarritz va fi transformata intr-o fortareata in acest weekend, aici desfasurandu-se Summitul G7, care reuneste lideri ai lumii precum Donald Trump, Boris Johnson si Angela Merkel.

- Donald Trump s-a declarat surprinzator de rapid in favoarea revenirii la formula G8 prin reintegrarea Rusiei, exclusa din acest grup in 2014, dupa anexarea Crimeei și din cauza crizei ucrainene. «Multe dintre subiectele pe care le discutam au legatura cu Rusia și o vad revenind in G8», a declarat președintele…

- Donald Trump s-a declarat surprinzator de rapid in favoarea revenirii la formula G8 prin reintegrarea Rusiei, exclusa din acest grup in 2014, dupa anexarea Crimeei și din cauza crizei ucrainene. «Multe dintre subiectele pe care le discutam au legatura cu Rusia și o vad revenind in G8», a declarat președintele…

- Comisia Europeana a deschis luni o investigatie privind planul Spaniei de a acorda 20,7 milioane de euro fabricii Peugeot din nordul tarii, pe fondul ingrijorarilor ca astfel s-ar incalca reglementarile blocului comunitar privind ajutoarele de stat, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Peugeot investeste…

- Peugeot investeste aproximativ 500 de milioane de euro in noile linii de productii pentru vehicule de la fabrica din orasul Vigo. Comisia Europeana apreciaza ca ajutorul de stat acordat de autoritatile de la Madrid ar putea conferi Spaniei un avantaj incorect in atragerea proiectului Peugeot sau…

- In actuala criza constituționala, susținem Parlamentul Republicii Moldova, ca reprezentant al poporului moldovean, și ca cel mai bun loc pentru a discuta toate problemele politice, inclusiv cele controversate. Cel puțin aceasta se arata in Declarația comuna a Franței, Germaniei, Marii Britanii, Poloniei…

- Joi, 6 iunie, se implinesc 75 de ani de la Debarcarea din Normandia, acțiunea forțelor aliate care este considerata de istorici ca punctul de cotitura al celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Pe 6 iunie 1944 (Ziua-Z) s-a declanșat debarcarea și invazia aliaților pe coasta vestica a Franței pentru eliberarea…