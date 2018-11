Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, va avea intalniri bilaterale cu mai multi lideri la summitul G20 din Argentina, de la finalul saptamanii, printre care presedintii Rusiei si Chinei, a anuntat marti Casa Alba, transmite AFP. "Presedintele si delegatia vor avea contacte cu mai multi lideri, inclusiv…

- Dimitri Medvedev, actual premier si fost presedinte al Rusiei, a ajuns luni in Shanghai pentru o vizita oficiala de doua zile, in cadrul careia se va intalni cu presedintele chinez Xi Jinping si va lua parte la un eveniment economic, relateaza agentia de presa Tass.

- Rusia este deschisa la dialog si ar fi pregatita sa ia in considerare date si locatii pentru o posibila intalnire dintre cei doi lideri daca Washingtonul este interesat, a comunicat Ministerul. Cei doi lideri s-au intalnit ultima oara in iulie 2018, la Helsinki.

- Donald Trump a acuzat Beijingul de practici comerciale necinstite, inclusiv de transferuri fortate de tehnologii si de furt de proprietate intelectuala. Presedintele american a impus taxe vamale asupra a circa jumatate din toate bunurile chineze importate in SUA, estimate la circa 250 de milioane…

- Presedintele american, Donald Trump, s-ar putea intalni cu presedintele chinez, Xi Jinping, la summit-ul G20 din Buenos Aires de pe 30 noiembrie, a afirmat consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, intr-un interviu pentru Fox Business, scrie Reuters.Intrebat despre un potential acord…

- Președintele Statelor Unite participa la a 73 sesiune a Adunarii Generale a ONU (UNGA). Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a anunțat cateva repere importante ale programului lui Trump in perioada 23-27 se...

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni un acord cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan cu privire la crearea pana in 15 octombrie a unei ''zone demilitarizate'' sub controlul Rusiei si al Turciei in regiunea Idlib, ultimul bastion al rebelilor in Siria, in finalul a aproximativ…

- Secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat luni ca autorul anonim al editorialului din New York Times in care este criticata abilitatea lui Trump de a fi presedinte, "incearca sa submineze puterea executiva" si a adaugat ca Departamentul de Justitie ar