Summitul G20: Trump avertizează China și critică Germania Chiar înainte de a pleca la summitul G20 din Japonia, președintele american Donald Trump și-a reînnoit avertismentele fata de China, a iritat Germania și a avertizat ca va continua discuțiile cu omologul sau rus, Vladimir Putin. Beijingul, a asigurat el, are o nevoie stringenta sa semneze un acord comercial cu Statele Unite pentru ca economia gigantului asiatic slabeste, în opinia liderului american, potrivit La Libre, citatd e Rador.



"Economia Chinei se prabușește, ei doresc un acord", a declarat Trump într-un interviu ocazional pentru postul Fox Business… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

