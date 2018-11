Peste 22.000 de politisti argentinieni vor fi mobilizati saptamana viitoare in timpul summitului sefilor de stat si de guvern ai G20 la Buenos Aires, unde sunt asteptati Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping si Emmanuel Macron, relateaza AFP. Autoritatile au precizat dispozitivul de securitate din jurul centrului de congrese Costa Salguero, care va gazdui reuniunile G20 vineri, 30 noiembrie, si sambata, 1 decembrie. In plus, delegatiile straine vor face deplasarea cu 2.000 de membri ai propriilor forte de ordine. "Securitatea este unul din elementele-cheie in acest tip de reuniuni, cu prezenta…