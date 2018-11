Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin va discuta impreuna cu Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman despre moartea opozantului Jamal Khashoggi in cursul intalnirii lor de la sfarsitul saptamanii la summit-ul G20 de la Buenos Aires, a afirmat miercuri Kremlinul, citat de AFP. ''Ei…

- O organizatie pentru drepturile omului a cerut Argentinei sa utilizeze o lege din constitutia sa privind crimele de razboi pentru a investiga rolul printului saudit Mohammed bin Salman in posibilele crime impotriva umanitatii din Yemen si uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Un influent senator american a denuntat marti optiunea lui Donald Trump de a-l exonera pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, afirmand ca presedintele a jucat rolul unei "agentii de relatii publice", relateaza AFP. Donald Trump a declarat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat, vineri, ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi a fost ordonata „la cele mai inalte niveluri ale guvernului saudit“, insa el l-a exonerat pe regele Salman de orice responsabilitate, potrivit unui articol publicat in Washington Post.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters. Regele l-a asigurat pe Putin…