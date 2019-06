Summitul G20 de la Osaka. Putin, critici dure Liderii celor mai mari 20 de puteri ale planetei se reunesc vineri si sambata in orasul-port din vestul Japoniei pentru intalnirea anuala a unei familii internationale care, de la initierea acestor reuniuni in 2008, nu inceteaza sa se destrame. Un prim subiect controversat il reprezinta comertul."Va fi mult de munca", a declarat premierul australian Scott Morrison dupa intalnirea de joi seara cu presedintele Donald Trump."Am parasit cina spunandu-mi ca va fi dificil" de conciliat pozitiile americana si chineza. Inaintea intalnirii mult-asteptate dintre presedintii Donald Trump si Xi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Germania sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Hexagon, dupa ce China a invins Africa de Sud cu scorul de 1-0, joi, la Paris, in Grupa B, relateaza AFP. Desi se afla in Grupa A, Franta a obtinut ''prin ricoseu''…

- Ministerul Comerțului nu a precizat care sunt țarile sau companiile vizate, dar avertismentul este an masura sa amplifice tensiunile dintre China și SUA, dupa ce Washingtonul a interzis companiilor americane sa faca afaceri cu Huawei. Lista va include entitațile care incalca regulile pieței…

- Ambasadorul Chinei la Paris semneaza in cotidianul «Les Echos» un amplu articol in care prezinta și explica poziția țarii sale fața de actualul razboi comercial dintre Statele Unite și China, fața de impactul negativ pe care acest conflict il are asupra tuturor parților. Dar, subliniaza Zhai Jun, nu…

- Autoritațile chineze au avertizat ca ar putea lua masuri dupa ce Donald Trump a semnat un ordin prin care interzice companiilor americane sa mai foloseasca echipamente de telecomunicatii realizate de firme straine care prezinta un risc pentru Washington, potrivit BBC. China vede aceasta decizie…

- Nu exista un "șoc" al civilizațiilor și orice idee de superioritate rasiala este "stupida", a afirmat miercuri președintele chinez Xi Jinping, a carui țara este angajata într-o aspra disputa comerciala cu Statele Unite, scrie AFP.O responsabila a departamentului american…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Unul dintre consilierii economici ai președintelui Trump a admis ca președintele american a greșit sugerând ca statul chinez va suporta tarifele pentru bunurile pe care le exporta în SUA, scrie BBC News. Larry Kudlow, directorul Consiliului Economic Național, a recunoscut ca afacerile…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi în cadrul reuniunii cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla la Washington pentru discuții comerciale, ca acordul cu China se apropie foarte mult și ca ar putea fi încheiat în aproximativ patru saptamâni, relataeza Mediafax…