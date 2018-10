Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul saudit de Externe i-a cerut Canadei sa inceteze sa considere Arabia Saudita drept o „republica bananiera“ si i-a solicitat scuze Guvernului condus de Justin Trudeau pentru cererea eliberarii unor activisti in domeniul drepturilor omului.

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche, a semnalat joi ca si-a gasit, in sfarsit, parteneri in afara Frantei in vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza agenția DPA si publicatia Liberation, printre cei care se alatura initiativei presedintelui…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, dupa vizitele sale in Danemarca si Finlanda de la sfarsitul lui august, se deplaseaza joi in Luxembourg, unde se va intalni cu liderii Beneluxului (Luxemburg, Olanda si Belgia), dupa care vineri va avea la Marsilia, in sudul Frantei, convorbiri cu cancelarul german…

- Presedintele francez Emmanuel Macron o va primi pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, pentru o intalnire de lucru vineri la Marsilia (sud-estul Frantei), a anuntat luni Palatul Elysee, relateaza AFP. Intalnirea dintre Macron si Merkel se va concentra pe "subiecte europene, precum euro, migratia, piata…

- Presedintii francez Emmanuel Macron si egptean Abdel Fattah el-Sisi au ”subliniat urgenta unei dezescaladari si unei sustineri umanitare a (Fasiei) Gaza”, intr-o convorbire la telefon, joi, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP. Presedintele francez ”a salutat eforturile egiptene in vederea unor progrese…

- Mingea cu care au jucat echipele Frantei si Croatiei, duminica, la Moscova, va fi donata copiilor salvati din pestera din Thailanda, salvati dupa 17 zile de captivitate in intuneric, relateaza presa rusa. Mingea urmeaza sa fie semnata de toti sefii de stat care au participat la Mondialul din Rusia,…