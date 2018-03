Summitul dintre Japonia si Coreea de Nord ar putea avea loc la inceputul lunii iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe finalizeaza detaliile pentru un summit cu presedintele SUA, Donald Trump, pe 18 aprilie pentru a discuta strategia inaintea unei propuse intalniri intre liderii nord-coreean si american, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial din partidul la putere in Japonia,…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Intalnirea pe care oficiali ai Uniunii Europene si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o vor avea saptamana viitoare in orasul bulgar Varna va fi una a ultimei sanse pentru mentinerea dialogului, a estimat vineri premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Unsprezece state din regiunea Asia-Pacific, intre care Japonia si Canada, au semnat joi un acord comercial major, in lipsa Statelor Unite, dand un semnal puternic impotriva protectionismului si razboaielor comerciale, relateaza Reuters.

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, se va intalni sambata la Bruxelles cu Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru Afaceri Comerciale, si cu Hiroshige Seko, ministrul nipon al Comertului, in contextul in care Washingtonul vrea sa impuna taxe vamale la importurile de otel si aluminiu.…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de…

- Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, si tatal lui, fostul lider nord-coreean Kim Jong-Il, au folosit pasapoarte braziliene obtinute fraudulos in anii 1990 pentru a solicita vize de calatorie in state occidentale, afirma oficiali din cadrul serviciilor de securitate occidentale citati de Reuters.…

- Furtunile, inundatiile si alte fenomene climatice extreme lovesc orasele mult mai dur decat au anticipat oamenii de stiinta, a declarat seful unei retele de orase care promoveaza strategii pentru combaterea schimbarii climatice, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Statele Unite urmeaza sa anunte cel mai mare pachet de sanctiuni de pina acum impotriva Coreii de Nord. Asta pentru a face in continuare presiuni asupra Phenianului in legatura cu programele sale nuclear si balistic, in timp ce Coreea de Sud se pregateste pentru noi discutii cu oficiali nord-coreeni,…

- Parlamentul grec urmeaza sa aprobe miercuri seara crearea unei comisii de ancheta in legatura cu presupusa mita platita de grupul farmaceutic elvetian Novartis unui numar de zece responsabili politici eleni, informeaza AFP si Reuters. Scandalul a izbucnit la inceputul lunii februarie odata cu implicarea…

- Premierul Macedoniei, Zoran Zaev, a declarat luni ca spera sa rezolve disputa cu Grecia, privind denumirea fostului stat iugoslav, inainte de summitul NATO care va avea loc in luna iulie, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Satui de birocratia greoaie si de indecizia statului, principalii jucatori din industria japoneza a monedelor virtuale negociaza infiintarea unui organism de autoreglementare. Cele doua asociatii patronale ale industriei monedelor virtuale din Japonia ar urma sa fuzioneze intr-o organizatie de autoreglementare,…

- Pelicula ''Isle of Dogs'', semnata de regizorul american Wes Anderson, o animatie inedita despre un oras din Japonia care isi deporteaza cainii la groapa de gunoi de pe o insula in timpul unei epidemii de gripa canina, a fost proiectata joi in deschidea Festivalului International de…

- De la prima editie a Jocurilor Olimpice de Iarna, in 1924, acest eveniment sportiv a fost organizat doar de doua ori in Asia, si ambele editii au fost desfasurate in Japonia. Organizarea editiei din anul acesta i-a revenit Coreii de Sud, iar orasele alese au fost Pyeongchang si Gangneung. Ambele orase…

- Vicepresedintele american Mike Pence a afirmat joi ca SUA urmaresc desfiintarea pasnica a programului nuclear al Coreei de Nord, dar a avertizat Phenianul sa nu subestimeze puterea militara sau determinarea Americii, relateaza Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . “Fortele noastre sunt pregatite si…

- Nicio companie nu va mai putea sa opereze in Marea Britanie daca nu va fi profitabila din cauza barierelor comerciale post-Brexit, a declarat joi ambasadorul Japoniei la Londra, Koji Tsuruoka, in urma unei intrevederi cu premierul britanic Theresa May, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, si premierul nipon Shinzo Abe au discutat, vineri, despre extinderea sistemului de aparare antiracheta din Japonia, a anuntat Casa Alba, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Dmitri Medvedev, premierul Rusiei, a aprobat transferul de avioane militare pe o insula disputata situata in apropierea Japoniei, pe fondul tensiunilor generate de instalarea unui sistem antibalistic american pe teritoriul nipon, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un numar estimat de 60.000 de copii ar putea fi afectati de foamete în Coreea de Nord unde sanctiunile internationale exacerbeaza situatia încetinind livrarile de ajutoare, a avertizat marti Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), relateaza Reuters. Puterile mondiale au impus sanctiuni…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis, duminica, omologului sau japonez Taro Kono ca Beijingul urmareste imbunatatirea relatiilor cu Tokyo si rezolvarea unor serii de dispute dintre cele doua state, unele datind din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul Reuters.…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Regimul de la Phenian a transportat anul trecut carbune in Rusia, de unde a fost apoi exportat in Coreea de Sud si Japonia, in pofida sanctiunilor ONU in acest sens, au declarat trei surse din cadrul serviciilor de informatii europene, pentru agentia de stiri Reuters.

- In Tokyo au avut loc, luni, mai multe simulari ale unor eventuale atacuri cu rachete balistice, iar participantii la exercitiu au fost nevoiti sa se adaposteasca intr-un loc sigur sau in statiile de metrou, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit zf.ro.

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectând-o însa dupa câteva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sâmbata în statul american Hawaii si într-un context…

- O nava chineza observata saptamana trecuta in apropierea insulelor Senkaku era un submarin ofensiv cu propulsie nucleara, a declarat luni ministrul japonez al apararii, Itsunori Onodera, citat de Kyodo. Japonia a protestat joia trecuta fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui…

- Japonia a protestat joi fata de prezenta unei nave militare chineze si a unui submarin neidentificat in apropierea insulelor disputate din Marea Chinei de Est, cerand Beijingului sa evite actiunile care ar putea afecta imbunatatirea relatiilor bilaterale, relateaza Reuters si dpa. Submarinul…

- Guvernul SUA a aprobat vanzarea de rachete antibalistice catre Japonia, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva amenintarii nucleare si balistice crescande din partea Coreei de Nord, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat american, informeaza Reuters. Informatiile…

- Coreea de Sud a afirmat marti ca nu va incerca sa renegocieze acordul incheiat in 2015 cu Japonia destinat sa rezolve problema sensibila privind asa-numitele "femei de reconfortare", fortate sa lucreze in bordelurile militare japoneze din timpul razboiului, relateaza Reuters. Ministrul…

- Potrivit informatiilor publicate de Kyodo, preluate de Mediafax, Shinzo Abe urmeaza sa viziteze Romania, Bulgaria, Serbia si cele trei state baltice. In conditiile in care Bulgaria a preluat luni presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, Shinzo Abe vrea sa discute cu oficialii…

- Premierul Japoniei vine in Romania. Șeful Guvernului japonez a anunțat, vineri, ca va efectua la sfarșitul saptamanii viitoare vizite in mai multe țari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta este prima deplasare efectuata…

- Kim Jong-un a transmis ca SUA se afla sub raza de acțiune a armelor nucleare nord-coreene și ca Statele Unite nu vor fi niciodata capabile sa inceapa un razboi impotriva Coreei de Nord, elateaza agentiile Reuters si Yonhap, citate de Mediafax . ”Intreg teritoriul Statelor Unite se afla acum sub raza…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…