Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un au incheiat summitul mai devreme, joi, fara a semna un acord intr-o ceremonie comuna, a informat Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC. Mai multe publicatii au relatat joi ca masa pe ...

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un au inceput discuțiile bilaterale oficiale, in spatele ușilor inchise, in a doua zi a summitului din Vietnam, care a inceput cu o scurta conferința de presa, conform BBC, scrie Mediafax.Conferința de presa a fost deschisa…

- „Cred ca Dumnezeu ne atribuie roluri diferite in momente diferite si cred ca el a dorit ca Donald Trump sa devina presedinte si de aceea este acolo”, a afirmat Sanders pentru CBN intr-un interviu.„Cred ca a facut o treaba excelenta in a sustine multe lucruri importante pentru oamenii credinciosi”,…

- Premierul britanic Theresa May si-a anulat participarea la Forumul Economic de la Davos (Elvetia), programat pentru saptamana 21-25 ianuarie. May a luat aceasta decizie pentru a se concentra pe Brexit, in conditiile in care Parlamentul britanic a respins acordul negociat de premier pentru…

- "Statele Unite nu pot continua sa fie jandarmul lumii", a declarat el la baza aeriana Al-Asad, la circa 160 de kilometri vest de Bagdad. "Este nedrept cand aceasta greutate apasa numai asupra noastra, a Statelor Unite", a adaugat liderul de la Casa Alba. Citeste si Presedintele SUA, Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a anulat o conferinta de presa planificata la summitul G20, invocand decesul fostului presedinte George H.W. Bush, informeaza Agerpres.ro."Din respect pentru familia Bush si fostul presedinte George H.W. Bush, vom astepta pana dupa funeralii pentru a…

