Summitul de la Sibiu. Liderii Europei discută viitorului UE "Summitul este extrem de important nu numai pentru Europa, este extrem de important si pentru Romania si pentru romani si este motiv de bucurie. Europa vine in Romania, Europa vine aici la summit si maine aici, din Romania, desenam viitorul UE. Pentru romani am un mesaj extrem de important: Romania conteaza, romanii conteaza! Si fiindca suntem in perioada in care ne pregatim pentru alegerile europene trebuie sa spun cu toata convingerea: votul romanilor conteaza!", a afirmat, miercuri, seful statului. Programul presedintelui Klaus Iohannis, gazda Summitului de la Sibiu: 10:00

