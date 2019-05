"Liderii au avut parte de o primire calduroasa la Sibiu, in momentul in care au sosit la summitul care traseaza calea viitoare a Europei", noteaza Euronews. "Premierul Luxembourgului, Xavier Bettel, a fost apaludat de mulțime, in momentul care a incercat sa ii faca pe oameni sa-i scandeze numele lui Macron".

Nici discursul lui Donald Tusk, in limba romana, nu a fost ignorat de presa straina. "Nu a fost prima data cand Tusk a avut un discurs in limba romana. El și-a prezentat abilitațile lingvistice și referințele culturale și la ceremonia de preluare a președinției UE de catre Romania,…