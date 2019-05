Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala vine cu informații de ultima clipa privind Summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, care va avea loc joi, la Sibiu."Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va gazdui, joi, 9 mai a.c., la Sibiu, Summitul informal al șefilor…

- Pe 9 mai, la Sibiu, are loc Summitul șefilor de stat sau de guvern din UE, cel mai așteptat eveniment politic european in contextul deținerii de catre Romania a Președinției Consiliului UE, unde liderii europeni vor discuta despre noua agenda a UE pentru 2019-2024. Summitul informal al șefilor de stat…

- Vicepresedinte Sindicatul National al Politistilor din Romania SNPR Decus, Bogdan Banica, a postat, pe pagina sa de Facebook, imaginile de la interventia din Striesti, judetul Suceava, unde un sofer prins baut la volan, in timpul noptii de sambata spre duminica, s-a baricadat in curtea casei si a inceput…

- Totul a inceput dupa ce un șofer nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor rutieri și a fugit. Polițiștii au fost atacați cu topoarele. La fața locului au ajuns și luptatorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS), care au intervenit. Luptatorii au sarit gardul și i-au imobilizat pe…

- Piciorul secționat al unui adolescent implicat intr-un accident feroviar din Suceava a fost dus la spital de polițiști intr-o sacoșa, dupa ce medicii de pe ambulanța au refuzat sa-l ia. Bogdan Banica, vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania SNPR DECUS a povestit intr-o postare…

- Politistii de la ordine publica au sanctionat mai multe persoane care au incalcat normele de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Astfel, in data de 15 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie au desfasurat o actiune pe raza de competenta, pe linia prevenirii si combaterii…

- Politistii din Sebes au identificat, in zona garii din oras, un barbat banuit ca i-a furat telefonul mobil unei femei, in timp ce aceasta se afla in gara din Sibiu. Telefonul a fost recuperat, iar barbatul a fost predat politistilor Serviciului Transporturi Sibiu. In noaptea de 21/22 februarie 2019,…

- In perioada 7 ndash; 13 februarie a.c., aproximariv 100 de politisti din cadrul IPJ Constanta Politie Rutiera, ordine publica, investigatii criminale, actiuni speciale au actionat pe raza intregului judet pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica. Astfel, politistii au constatat trei…