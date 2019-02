Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a intalnit miercuri, la Hanoi, cu presedintele Vietnamului, Nguyen Phu Trong, cu cateva ore inaintea unei intrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru al doilea summit al lor, informeaza Reuters. Foto: (c) STR / EPA Intalnirea dintre Trump si…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a ajuns, marți, in Vietnam, dupa o calatorie cu trenul, pentru summit-ul cu presedintele american Donald Trump in capitala Hanoi, transmite Washinton Post. Dupa o calatorie de doua zile si jumatate, parcurgand in jur de 4.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a ajuns la Hanoi, unde se va intalni maine cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump. Discutiile vor dura doua zile. Este al doilea summit dupa dialogul istoric de la Singapore, din urma cu opt luni.

- Presedintele american Donald Trump a plecat luni de la Washington catre Vietnam, la al doilea sau summit cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, dupa ce a indemnat din nou regimul stalinist izolat la ”denuclearizare”, relateaza AFP.Avionul prezidential american Air Force One a decolat de la…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat in mesaje publicate vineri noapte pe Twitter ca al doilea summit cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 27 si 28 februarie, la Hanoi, si a subliniat ca, sub conducerea acestuia, Coreea de Nord va deveni o mare sursa de inspiratie…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, in mesaje publicate vineri noapte pe Twitter, ca al doilea summit cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va avea loc pe 27 si 28 februarie, la Hanoi, si a subliniat ca, sub conducerea acestuia, Coreea de Nord va deveni o mare sursa de inspiratie economica,…

- In urma cu cateva ore, presedintele american a scris: „Reprezentantii mei tocmai au parasit Coreea de Nord dupa o intlnire productiva si un acord privind data pentru un nou summit cu Kim Jong-un. Va avea loc la Hanoi, Vietnam, pe 27 si 28 februarie. Abia astept sa ma intalnesc cu presedintele Kim…

- Oficialii administratiei Trump planuiesc ca al doilea summit dintre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong-un sa aiba loc in Vietnam, potrivit unor persoane care cunosc cu situatia, scrie Bloomberg, citat de News.ro.