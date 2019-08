Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul Summit-ului G7 ce a avut loc in Franța, președintele american Donald Trump a facut noi precizari cu privire la criza climatica. Acesta a susținut ca iși dorește aer curat și apa curata, dar dorește ca SUA sa ramana o țara bogata, scrie CNN. Un reporter l-a intrebat pe Donald Trump:…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, gazda summitului G7 incheiat luni la Biarritz, a declarat ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminica, in cadrul summit-ului G7 de la Biarritz, Franța, ca ia in calcul posibilitatea de a-l invita pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, la urmatorul summit al organizației, care va avea loc in 2020 in SUA, potrivit Bloomberg și TASS.Trump…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE. Asta se intampla cu o zi inainte de intalnirea Klaus Iohannis - Donald Trump, de la Casa Alba,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a condamnat vehement, vineri, decizia Frantei de a impune o taxa care vizeaza marile companii din domeniul online, avertizand ca Washingtonul va riposta la "stupiditatea" presedintelui Emmanuel Macron.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, pe tema programului nuclear iranian. Cei doi lideri "au discutat despre eforturile in curs pentru a se asigura ca Iranul nu se doteaza cu arma nucleara si pentru a pune capat comportamentului destabilizator…

- Iranul a incalcat pentru a doua oara termenii acordului sau nuclear, prin anunțarea planurilor de imbogațire a uraniului dincolo de nivelurile permise in termenii acordului sau nuclear din 2015. Intr-o escaladare a disputelor privind sancțiunile SUA, negociatorul-șef al Iranului, Abbas Araghchi, a anunțat…

- Summit-ul șefilor celor mai dezvoltate 20 de țari ale lumii (G20) s-a incheiat, duminica, la Osaka, cu un armistițiu fragil, care promite dar nu rezolva. Reuniunea a lasat speranța ca noi negocieri vor aduce progresul major nerealizat acum, dar nu a blocat un eventual curs nefavorabil al confruntarilor…