Summit-ul de la Davos: Dificultati pentru liderii politici din cauza cantitatii mari de zapada/ Organizatorii spera ca lucrurile sa functioneze mai bine pana la sosirea lui Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamâna aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va întâlni în Elvetia…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va intalni in Elvetia cu premierul israelian,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamana aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va intalni in Elvetia cu premierul israelian,…

- Bustul lui Alexandru Ioan Cuza a fost sculptat din nou din zapada inghetata, in apropierea zilei Unirii Principatelor, de catre barbatul din Galati care si anul trecut a realizat in acelasi mod bustul domnitorului, dar si pe cel al poetului Mihai Eminescu si o replica a statuii ”Cumintenia Pamantului”,…

- Tokyo se confrunta luni cu caderi abundente de zapada, din cauza carora postul public de televiziune nipon i-a indemnat pe locuitorii dependenti de munca din capitala Japoniei sa plece acasa mai devreme. De asemenea, zeci de curse aeriene si feroviare au fost anulate, in urma unei alerte a Agentiei…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconștienta gasita in zapada in localitatea Paulești. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ VN cu o ambulanța. Din nefericire, au identificat trupul neinsuflețit al unui barbat. Din primele…

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei.

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Guvernul nigerian l-a convocat luni pe ambasadorul SUA pentru a da explicatii in legatura cu afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit caruia unii imigranti din Africa si Haiti vin din 'tari de rahat' (shithole countries), a declarat ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama, citat…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicand ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters. 'In calitate de functionar diplomatic…

- Liderii europeni isi vor reafirma, joi, sustinerea pentru acordul nuclear iranian, inaintea deciziei presedintelui american Donald Trump privind reinstaurarea sanctiunilor economice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Fierb apele si în interiorul ALDE, tocmai din cauza schimbarilor pe care le pregateste PSD în cadrul Comitetului Executiv. Liderii ALDE sunt suparati pe partenerii lor deoarece modificarile nu au fost discutate într-o sedinta prealabila a Coalitiei. Surse din ALDE susțin…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, informeaza Departamentul de Justitie al SUA, conform agentiei Reuters. Mihai Alexandru Isvanca…

- Fostul președinte Barack Obama i-a acordat un interviu printului Harry, transmis astazi, noteaza abcnews. Oamenii din functiile de conducere trebuie sa fie atenți in utilizarea social media și a avertizat sa nu piarda prea mult timp pe Internet, in detrimentul lumii din afara. Nu a dat nume dar, cu…

- Guvernul israelian vrea sa denumeasca o statie de metrou din Ierusalim dupa numele presedintelui american Donald Trump, transmite Reuters. Ministrul Transporturilor a anuntat ca Statia Trump va fi amplasata langa zidul de vest din Ierusalim, in mijlocul zonei pe care palestinienii o revendica drept…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Stratul de zapada dintr-o zona de pe culmile Muntilor Alaska s-a dublat de la inceputul erei industriale, o dovada ca schimbarile climatice pot declansa cresteri importante ale cantitatii de precipitatii regionale, conform unui studiu publicat marti in jurnalul ''Scientific Reports'', citat de Reuters.Cercetarea…

- Pompierii care lupta cu flacarile ce au facut ravagii in ultimele doua saptamani in California provocand doua decese si mistuind o regiune care masoara aproape o treime din suprafata statului Rhode Island au fost ajutati in timpul noptii de duminica de vantul care a slabit in intensitate, au informat…

- "Liderii UE reitereaza angajamentul lor ferm in favoarea solutiei a doua state (israelian si palestinian) si, in acest context, pozitia UE asupra Ierusalimului ramane neschimbata", a scris Tusk, pe Twitter, in cursul summitului european de la Bruxelles. Chestiunea extrem de sensibila…

- A nins si tot continua sa ninga la munte. Zapada de saptamina trecuta a afost acoperita cu un nou strat de peste 20 de cm. Pentru ca vremea se va incalzi accentuat in aceste zile, riscul declansarii de avalanse este mare, de gradul patru, la altitudini de peste 1800 metri.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a promis luni ca SUA vor ramane liderul mondial in explorarea spatiala si a anuntat ca vrea sa-i trimita pe Luna pe astronautii americani, relateaza Reuters.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului va conduce la distrugerea mai grabnica a acestei tari, sustine Amir Hatami, ministrul Apararii de la Teheran, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters. "Pasul (facut de Trump) va grabi…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anuntul presedintelui american Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel si a declarat ca se asteapta ca tarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmite Reuters. Înaintea…

- Patriarhi si sefi ai bisericilor locale din Ierusalim au redactat o scrisoare speciala adresata presedintelui american Donald Trump pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la intentia lui de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si eventual de a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala vesnica a Palestinei", ca raspuns la anuntul facut de presedintele american Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca isi doreste ca mitingul PSD de sambata sa se desfasoare fara evenimente deosebite. Acesta se va afla in concediu de odihna, incepand de maine, insa afirma ca la Prefectura se vor afla colegii sai pentru a preintampina orice incinente care ar putea…

- In absența notabila a președintelui Donald Trump, Centrul Kennedy i-a premiat duminica pentru activitatea lor artistica pe cantareții Lionel Richie și Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producatorul de televiziune Norman Lear și dansatoarea Carmen de Lavallade, relateaza Reuters. Premiile,…

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Coreea de Sud si Japonia au salutat decizia presedintelui american Donald Trump de a include din nou Coreea de Nord pe lista statelor care sustin terorismul, afirmand ca aceasta masura va contribui la procesul de denuclearizare prin amplificarea presiunii asupra regimului de la Phenian, informeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca a avut un dialog normal cu liderul american Donald Trump in cursul summitului APEC din Vietnam, potrivit Reuters, dar, a spus el, „este necesar sa gasim o posibilitate de a sta și de a discuta in detaliu relațiile bilaterale”, conform TASS. Putin…

- In cadrul turneului sau in Asia, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters și AFP.

- Guvernul SUA a anunțat miercuri noi restricții impotriva Cubei, care vin sa puna in practica angajamentul președintelui Donald Trump de a anula masurile administrației precedente a lui Barack Obama vizand apropierea de regimul de la Havana, relateaza Reuters, AFP și EFE. În urma modificarilor…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat miercuri seara sistemul Loteria Vizelor, dupa ce a aflat ca astfel a ajuns pe teritoriul american barbatul responsabil pentru atentatul de la New York soldat cu opt morti si cere impunerea unui sistem de acordare a vizelor „pe baza de merit”, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program sustinut de adversarii sai democrati este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morti, si a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor 'pe baza de merit',…

- Fostul director de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost plasat luni in arest la domiciliu, anunta Reuters. Manafort sosise luni dimineata la FBI, dupa ce fusese somat de justitie sa se predea autoritatilor federale.