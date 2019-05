Summit-ul care-l ingroapa pe Iohannis Ceea ce s-a petrecut la Sibiu, fara a avea pretentii la termeni academici, este o gargara sinistra. O porcarie pusa la cale de Iohannis cu ceva vreme in urma, aprobata si inghitita pe nerasuflate de Uniunea Europeana, cu un singur scop: campanie electorala in forta pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Campanie nu numai la […] Summit-ul care-l ingroapa pe Iohannis is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

