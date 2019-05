Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat ca a incercat sa dezvolte o relatie institutionala corecta cu presedintele Iohannis. "Ii solicit sa ceara aderarea noastra la Spatiul Schengen si incetarea MCV", a declarat Dancila.

- Comunicatul CE reaminteste ca organizarea la Sibiu a summitului informal al sefilor de stat si de guvern din UE a fost sugerata de presedintele Jean-Claude Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii.Liderii UE se vor intalni pe 9 mai la Sibiu pentru a discuta viitoarea agenda…

- Liderii Uniunii Europene vor discuta despre provocarile si prioritatile UE in perspectiva urmatorilor ani. Agenda actuala a fost convenita in iunie 2014 de Consiliul European si a fost transpusa in cele 10 prioritati politice ale Comisiei Juncker. "In momentul preluarii mandatului, spuneam…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut luni, la Washington, o intalnire oficiala de lucru cu secretarul de stat american Michael Pompeo, pe agenda fiind incluse subiecte precum securitatea regionala si cooperarea in domeniul energiei, informeaza un comunicat al MAE transmis, marti, AGERPRES.…

- Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, va prezida, marti, la Bruxelles, doua reuniuni ale Consiliului Afaceri Generale (CAG), pe ale caror agende se vor afla discutii privind Brexit, Cadrul Financiar Multianual sau Consiliul European de primavara (21 - 22 martie 2019), informeaza Ministerul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a evidentiat, la cea de-a treia conferinta de la Bruxelles privind Sprijinirea Viitorului Siriei si al regiunii, importanta solutionarii politice a conflictului din Siria, potrivit agerpres.ro.Citeste si Viorica Dancila, despre dezvoltarea UE…

- Comisia Europeana "a luat nota" de votul Camerei Comunelor în favoarea Brexit, anunta Comisia Europeana, în timp ce negociatorul-sef european, Michel Barnier, a afirmat ca statele membre UE continua consultarile prin intermediul României, care detine Presedintia semestriala…

- Gabriel Les, ministrul Apararii Nationale, sustine ca daca CCR va admite sesizarea presedintelui privind bugetul Romaniei, va exista o intarziere de doua luni pana cand legea va fi pusa in acord si va intra in vigoare. "Nu exista elemente de neconstitutionalitate pe buget, Curtea Constitutionala…