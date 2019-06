Summit UE: Opţiunea Timmermans a fost respinsă de PPE Partidul Popular European (PPE, dreapta) a respins duminica acordul de repartizare a functiilor de conducere a UE propus la summitul extraordinar convocat la Bruxelles, au afirmat mai multi responsabili ai partidului, relateaza AFP.



"PPE refuza acordul care este propus. Este mort. Nu va fi niciun acord in aceasta seara", a declarat pentru AFP unul din acesti responsabili sub acoperirea anonimatului, la finalul unei reuniuni a liderilor europeni membri ai PPE organizate la Bruxelles inainte de summit.



"Niciunul din liderii din PPE nu a acceptat acordul care a fost negociat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

