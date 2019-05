Accident in mina, la Lupeni: un barbat a suferit arsuri. Va fi adus in Capitala

Un barbat in varsta de 42 de ani, care lucra ca electrician, in aceasta dimineata, in subteran, la Mina Lupeni, a fost dus de urgenta la spital, dupa ce s-a ales cu arsuri pe aproape 40% din suprafata corpului. Accidentul de munca s-a produs… [citeste mai departe]