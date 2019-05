Stiri pe aceeasi tema

- Summitul, gazduit de presedintele Klaus Iohannis, se va desfasura in cladirea Primariei Municipiului Sibiu si are loc in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Reuniunea va fi prezidata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Luni, Tusk a transmis…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, luni seara, o invitatie catre liderii din cele 27 state UE care vor veni la Sibiu, sa se alature acestuia pentru a discuta planurile Uniunii din urmatorii ani si sa formuleze Agenda Strategica a UE pentru 2019-2024. "Ne vom intalni…

- PSD sustine ca tratamentul PES e „inadmisibil“ Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni a afirmat ca PSE va lua in calcul inghetarea relatiilor cu PSD pana la discutarea statului de membru al PSE in iunie, daca Guvernul nu clarifica angajamentul pentru statul de drept si daca…

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Europene si Politica de Securitate al Uniunii Europene, Federica Mogherini, a sosit marti in Afganistan intr-o vizita surpriza in cadrul careia se va intalni cu presedintele Ashraf Ghani si-si va reafirma sprijinul pentru un proces de pace condus de afgani, transmite…

- Theresa May a suferit, joi, o infrangere parlamentara substanțiala. Parlamentul britanic a respins moțiunea prin care premierul a dorit sa obtina din partea deputatilor o reconfirmare a sprijinului pentru a incerca o revizuire a acordului privind Brexitul convenit cu Uniunea Europeana, dar respins pe…

- Copiii cetațenilor din țarile UE risca sa iși piarda dreptul de ședere in Marea Britanie, dupa Brexit, din cauza confuziei legate de sistemul de obținere a statutului de rezident permanent, conform unui parlamentar britanic. Ingrijorarile se refera la ținerii care neglijeaza sa aplice pentru noul statut…

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini a facut din nou apel la gasirea unei soluții pașnice și politice pentru criza din Venezuela, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.