Summit UE 2019, Sibiu. PSD-Iohannis, război: ”Nu scuză și nu justifică!” Ce a făcut președintele ”Președintele Iohannis a ales sa-și puna interesul electoral personal mai presus de responsabilitatea constituționala de a-și reprezenta cu demnitate și onoare țara. ”Nepasare fața de imaginea Romaniei” Atacarea gratuita și nejustificata a guvernului țarii sale, a partidului de guvernare, in avanpremiera unui eveniment de rezonanța europeana, denota nu doar lipsa noțiunilor elementare de comportament politic decent, ci și nepasarea fața de imaginea deplorabila pe care președintele in funcție al Romaniei o proiecteaza in percepția liderilor europeni. Faptul ca invitații… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

