Stiri pe aceeasi tema

- Summitul informal al UE de la Sibiu va ramane inscris ca un moment ''remarcabil'' in istoria proiectului european, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la o dezbatere la care a participat alaturi de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Cred…

- De la ora 20.30, Presedintele Klaus Iohannis va vorbi despre importanta evenimentului care are loc la Sibiu si despre relevanta organizarii unui eveniment istoric intr-un oras al Romaniei care devine inima Europei, de ziua Europei. LIVE VIDEO AICI In contextul exercitarii de catre…

- "Doi rataciti prin Europa. Dragnea si Orban. Cu ocazia summitului informal de la Sibiu, doi politicieni au decis sa sfideze evenimentul, fiecare in felul sau, dar avand aceeasi motivatie si anume faptul ca europenii ii detesta si ii considera nefrecventabili. Liviu Dragnea, dispretuit…

- La 9 mai 2019, liderii UE se vor intalni la Sibiu, dupa cum a sugerat președintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, pentru a discuta viitoarea agenda strategica a UE pentru perioada 2019-2024, transmite site-ul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. Aceștia vor discuta…

- Europa iși intalnește destinul chiar de ziua ei, la Sibiu, pe 9 mai. La invitația Președintelui Klaus Iohannis și a PNL, toți liderii Partidului Popular European (PPE) și cei mai influenți lideri europeni, șefi de stat și de guvern, lideri de partide, participa la summitul PPE de la Sibiu. Este cea…

- Bruxelles, 30 aprilie 2019.Inaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu, in Romania, la 9 mai 2019, Comisia Europeana prezinta astazi o serie de recomandari de politica privind modul in care Europa iși poate modela viitorul intr-o lume tot mai nesigura și multipolara. In contextul alegerilor…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca Summitul din luna mai este important pentru Uniunea Europeana, pentru ca se va defini viitorul Europei si pentru Romania este o mandrie si o onoare sa organizeze acest eveniment, intr-un oras care a fost Capitala Culturala…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca Summitul din luna mai este important pentru Uniunea Europeana, pentru ca se va defini viitorul Europei si pentru Romania este o mandrie si o onoare sa organizeze acest eveniment, intr-un oras care a fost Capitala Culturala…