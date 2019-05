Stiri pe aceeasi tema

- Șefii de stat și guverne din statele membre UE au adoptat Declarația de la Sibiu cu privire la viitorul Uniunii Europene, in cadrul Summitului de la Sibiu. Inaintea lucrarilor reuniunii liderilor europeni, președintele Klaus Iohannis a afirmat ca a contribuit și el „un pic la document”.Declarația…

- „Aici, in Romania, oamenii pot conta pe un partid puternic, care este implicat la nivel european. Candidatii din PNL sunt parte din cea mai puternica familie din UE, din grupul PPE in PE, si, in comparatie cu celelalte doua partide, partidele aflate la guvernare in prezent in Romania, PPE este unit…

- Potrivit acestuia, Summitul UE de la Sibiu este fundamental pentru deciziile care se vor lua in continuare la nivel european. „PNL este angajat, alaturi de partenerii din PPE, sa duca mai departe misiunea de a construi o Europa democratica, o Europa dezvoltata, o Europa care sa ofere fiecarui…

- Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania chiar astazi, ca deținatoare a Președinției Consiliului UE, susține premierul Viorica Dancila, precizand ca Romania va fi in continuare un susținator al proiectului…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat TVR, ca maine se scrie istoria la Sibiu, prin Summitul informal al sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana. El a criticat mesajele antieuropene ale unor lideri populisti din tara noastra, precizand ca romanii nu isi…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va fi invitatul emisiunii „Tema zilei”, transmisa in direct la TVR 1. Miercuri, de la ora 20.30, el va vorbi despre importanta evenimentului care va avea loc la Sibiu si despre relevanta organizarii unui eveniment istoric intr-un oras al Romaniei de ziua Europei,…

- Președintele Klaus Iohannis participa, vineri, in calitate de invitat de onoare, la Conferința „The State of The Union”, organizata de Institutul Universitar European de la Florența, Republica Italiana. Aflata la cea de-a IX-a ediție, conferința are ca tema principala democrația in secolul XXI in Europa,…

- Klaus Iohannis, va participa vineri, 3 mai a.c., in calitate de invitat de onoare, la Conferința „The State of The Union”, organizata de Institutul Universitar European de la Florența, Republica Italiana. Aflata la cea de-a IX-a ediție, conferința are ca tema principala democrația in secolul XXI in…