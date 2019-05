Summit UE 2019. Băsescu: Nu trebuie să ne jucăm cu focul ”A ieșit caștigatoare Romania pentru ca Summitul de la Sibiu a fost un succes organizatoric, in primul rand. Nu trebuie sa cadem insa in capcana de a crede ca totul a fost roz. Pentru ca in spatele Declarației de la Sibiu... spre exemplu exista disputa pe care președintele Macron a lansat-o legat de modul de alegere a președintelui Comisiei Europene și in mod cert nu va ramane la acest nivel și in paralel a aparut programul de campanie al partidului președintelui Macron care vorbește de o armata europeana in condițiile in care chestiunea armatei europene este extrem de disputata intre liderii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

