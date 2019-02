Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat joi ca sprijina pe deplin decizia presedintelui american Donald Trump de a pune capat summitului de la Hanoi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un fara a face concesii, transmite Reuters. Al doilea summit Trump-Kim, desfasurat la Hanoi, s-a incheiat brusc, fara…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Casa Alba a interzis prezenta reporterilor de la Reuters, Associated Press, Bloomberg si Los Angeles Times pentru a relata despre dineul oficial de miercuri, de la Hanoi, al presedintelui Donald Trump cu liderul Kim Jong Un, dupa ce doi dintre acestia au adresat intrebari presedintelui american in timpul…

- SUA doresc ca Phenianul sa intreprinda un "pas convingator" in problema denuclearizarii in timpul intrevederii ce va avea loc saptamana viitoare la Hanoi intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo intr-un interviu…

- SUA doresc ca Phenianul sa intreprinda un "pas convingator" in problema denuclearizarii in timpul intrevederii ce va avea loc saptamana viitoare la Hanoi intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo intr-un interviu…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca se așteapta sa mai aiba întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong-un și dupa summitul care va avea loc saptamâna viitoare la Hanoi, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Reuters. Liderul de la Casa Alba a mai afirmat…

- In ziua in care a anunțat locația și data celei de-a doua intalniri cu liderul de la Phenian, Donald Trump l-a laudat pe Kim Jong-un spunand ca acesta are capacitatea de a-și transforma țara intr-o mare ”putere economica”. ”Coreea de Nord, sub conducerea lui Kim Jong Un, va deveni o mare putere economica.…

- Casa Alba spera ca liderul nord-coreean Kim Jong Un sa se simta inspirat de evolutia din ultimii ani a Vietnamului, unde va avea loc la sfarsitul acestei luni cel de-al doilea summit intre Kim si presedintele SUA Donald Trump, relateaza miercuri dpa. Donald Trump a anuntat marti seara, cu prilejul…