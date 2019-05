Summit Sibiu. Traian Băsescu: Macron, trăsnaie. Obiectiv exagerat ”In cei 10 ani, am participat la toate summit-urile, fiind patru pe an, din care doua se desfașurau in țara care deținea președinția, deci e un automatism. Summit-ul de la Sibiu a fost un succes din punct de vedere al Romaniei, dar conținutul declarației e cu un vocabular bruxellez care și-a asumat misiunea sa dea o nota de optimism cetațenilor europeni. In realitate, in spatele mesajului au fost neințelegeri, prima și cea mai importanta fiind neințelegerea pe evoluția schimbarilor climatice, inițiativa lui Emmanuel Macron, care a venit și cu o lista de șapte țari care-l susțineau. Macron propune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

