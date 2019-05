Summit Sibiu program. LIVE TEXT. Tot ce trebuie să știi Liderii UE se reunesc, joi, la Sibiu. DC News va transmite principalele momente in format live text in cadrul acestui articol precum si in articole distincte care se vor regasi pe site. Luni, Tusk a transmis o scrisoare deschisa participantilor la Summitul de la Sibiu, in care a vorbit despre asteptarile sale de la acest dialog. "Ne vom aduna la Sibiu, de Ziua Europei, pentru a discuta de planuri strategice pentru Uniunea Europeana, pentru anii viitori. In acest context, propun sa adoptam Declaratia de la Sibiu, care sa transmita un mesaj de unitate si incredere in actiunile noastre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

