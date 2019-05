Stiri pe aceeasi tema

- "Aplicatia WAZE a creat evenimentul Summit-UE pentru a veni in sprijinul cetatenilor si al turistilor care se afla in Sibiu in aceste zile. Aplicatia arata restrictiile auto din zona centrala, respectiv din apropierea locului de desfasurare a Summitului, si le ofera utilizatorilor rutele ocolitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, marti, 7 mai, la Sibiu pentru a verifica stadiul pregatirilor care au loc in cladirea Primariei, unde va avea loc Summitul UE, si la Palatul Brukenthal, unde va avea loc dineul oficial al oaspetilor europeni. Importante forte de ordine, dar si angajati…

- Seful statului s-a declarat multumit de felul in care arata orasul inainte de evenimentul din 9 mai."Astazi particip la ultimele probe, ultimele verificari si, cel putin din ce am vazut pana acum in oras, lucrurile sunt foarte bine pregatite. Orasul arata foarte bine, Primaria, doamna primar…

- Președintele Iohannis, la slujba de la Biserica Romano-Catolica din Sibiu Biserica Sf. Treime din Sibiu. Foto: Agerpres În Bisericile romano-catolice din România a fost oficiata slujba care celebreaza iesirea lui Iisus Hristos din mormânt. La slujba de la Biserica Romano-Catolica…

- Inainte de a intra in biserica, cuplul prezidential a salutat jurnalistii prezenti si seful statului a declarat: "Va dorim sarbatori luminate!" Presedintele a fost asteptat la intrarea in biserica de cativa localnici si turisti prezenti in Piata Mare. Klaus Iohannis va petrece sarbatorile…

- Parcarile din Piata Mica si Piata Huet, situate in centrul istoric al municipiului Sibiu, se inchid pentru aproximativ o luna de zile, incepand de luni, 15 aprilie, pana pe 16 mai, pentru a permite echipelor Ministerului Afacerilor Externe sa instaleze corturile pentru jurnalistii si traducatorii…

- Klaus Iohannis a transmis, joi, ca înr-un mesaj transmis printr-un consilier prezidențial la Gala „Women in Economy”, ca Guvernul experimenteaza în ultimul timp cu așa-zise reforme și revoluții fiscale. Președintele a facut apel la Executiv sa dea dovada de responsabilitate,…

- In Sibiu sunt rezervate toate hotelurile si pensiunile din municipiul resedinta de judet si din localitatile invecinate, potrivit primarului Astrid Fodor. 'Sigur este o problema, pentru ca normal orasul nu are atatea locuri de cazare la cate solicitari sunt. Eu stiu spre exemplu ca pentru…