Summit Sibiu. Norica Nicolai: Iohannis a făcut o improvizație. Va crea multe probleme! "Sunt peste 2.000 de delegati, 1.000 de jurnalisti acreditati, peste 100 de persoane care asigura traducerea. Este un summit dificil de organizat, intr-un oras care nu are toata infrastructura necesara, dar daca domnul presedinte Iohannis alege sa fie presedintele Sibiului, desi capitala Romaniei era la Bucuresti.... Bucureștiul sau Clujul ar fi avut o infrastructura care sa asigure un summit fara probleme. Nu cred ca scandalurile se vor opri la ceea ce se intampla acum. Asteptam zilele in care vor avea loc intalnirile, in care va avea loc summit-ul oficial si cred ca toata aceasta "pofta pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

