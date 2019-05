Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta miercuri o ordonanța de urgența care vizeaza legislația electorala, in contextul in care AEP a solicitat unele modificari pentru referendumul din 26 mai și pentru europarlamentare, deși acest punct nu figureaza pe ordinea de zi anunțata marți de Executiv, conform Mediafax.Potrivit…

- Viorica Dancila considera inchis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate in Parlament. De asemenea, aceasta a spus, intr-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul are ”nu are niciun…

- Viorica Dancila considera închis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate în Parlament. De asemenea, aceasta a spus, într-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul…

- ”Este cert, voi convoca un referendum pentru data de 26 mai, fiindca așa nu se mai poate! PSD continua asaltul la adresa justiției, declanșat inca de cand a preluat guvernarea. De aceasta data, pesediștii vor sa dea Ordonanțe de Urgența prin care sa modifice Codurile penale. Golaneala Guvernului PSD…

- Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru 2019 va fi adoptata in sedinta de astazi a Executivului, a anuntat premierul Viorica Dancila.

- Mircea Draghici, care a anuntat ca isi retrage candidatura pentru funcția de ministru al Transporturilor, a fost propus in funcția de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP), conform unor surse din PSD. Funcția a ramas vacanta dupa ce Daniel Barbu a demisionat. Decizia…

- Refuzata de trei ori de presedintele Iohannis pentru functia de ministru al Dezvoltarii, Lia Olguta Vasilescu anunta ca, in urma unei discutii cu Liviu Dragnea, a decis sa renunte la candidatura. Fostul ministru al Muncii isi motiveaza decizia prin dorinta de a se depasi blocajul guvernamental.…

- "As vrea sa fac cateva remarci privitoare la decizi presedintelui de a respinge din nou propunerea pentru Ministerul Dezvoltarii (...) Minsterul are nevoie, in aceasta perioada, de un ministru titular, dedicat, cu experienta. De aceea, am nominalizat-o pe Olguța Vasilescu, un om cu experienta vasta…